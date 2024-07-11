Hakkari Valisi, Beyin Göçünü Tersine Çevirmek İçin Eğitim Seferberliği Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hakkari Valisi, Beyin Göçünü Tersine Çevirmek İçin Eğitim Seferberliği Başlattı

Hakkari Valisi, Beyin Göçünü Tersine Çevirmek İçin Eğitim Seferberliği Başlattı

Hakkari Valisi Ali Çelik, ilin eğitimde yaşadığı beyin göçünü tersine çevirmek için kapsamlı bir seferberlik başlattı. Eğitim seferberliği kapsamında, burs havuzu oluşturularak 400 puan ile üzeri alan tüm öğrencilere, Hakkari'deki liseleri tercih etmek şartıyla 50 bin lira burs verilecek. Böylelikle bu öğrencilerin, liseden sonra girecekleri üniversite sınavındaki başarıları da Hakkari'nin başarı hanesine yazılacak.

11.07.2024 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, ilin eğitimde yaşadığı beyin göçünü tersine çevirmek için kapsamlı bir seferberlik başlattı.

Eğitim seferberliği kapsamında, burs havuzu oluşturularak 400 puan ile üzeri alan tüm öğrencilere, Hakkari'deki liseleri tercih etmek şartıyla 50 bin lira burs verilecek. Böylelikle bu öğrencilerin, liseden sonra girecekleri üniversite sınavındaki başarıları da Hakkari'nin başarı hanesine yazılacak. İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, 2024 LGS'de, Hakkari'de derece yapan öğrenciler, aileleri ve okul müdürleri ile birlikte Vali Ali Çelik'e ziyarette bulundu. Vali Ali Çelik, 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nda, yüksek başarı göstererek Hakkari birincisi olan Aşti Çetin, il ikincisi olan Argeş Sever ve il üçüncüsü olan Bünyamin Geylan'ı ödüllendirdi ve eğitim hayatlarında başarılar diledi. Ayrıca ailelerine ve emek veren değerli öğretmenlerine de okul müdürleri aracılığıyla tebriklerini iletti.

"Beyin göçü çekmesi, bir şehri yüceltir."

Vali Çelik, "Beyin göçü çekmesi bir şehri yüceltir. Biz maalesef sürekli beyin göçü veriyoruz. Çok başarılı olan öğrencilerimiz var ve bu öğrencilerimiz 8. sınıftan mezun olduktan sonra girdikleri sınavda yüksek puanlar alıyorlar ancak Hakkari'mizi tercih etmeyip başta Van olmak üzere diğer şehirleri tercih ediyorlar. Bu yetenekli öğrencilerimizin üniversite sınavındaki başarıları da Hakkari'nin hanesine yazılmıyordu. Bunu önlemek istiyoruz. Beyin göçü çekmenin yolları üzerine çalıştık. İstiyoruz ki Hakkari'nin beyin göçünü, beyin gücüne çevirelim. Bunun ilk aşaması olarak bu yıl ilk defa 400 puan ile üzeri alan tüm öğrencilerimize, Hakkari'deki liseleri tercih etmeleri şartıyla 50 bin lira burs vereceğiz. Bu, Türkiye'de daha önce yapılmayan yapılmışsa da çok az yerde yapılan bir uygulama. Bu uygulamayı gelecek senelerde de sürdürmeye devam edeceğiz. Yine yıl içerisinde, yaptığımız gibi başarılı lise öğrencilerimizi de yurtiçi gezileriyle ödüllendirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Çok çalışınca zorluk kalmıyor"

İstikrarlı çalışmanın zorlukları yendiğini, genç yaşlarda edinilen çalışma alışkanlığının ileriki yaşlarda büyük kolaylık sağladığını ifade eden Vali Çelik, "Sizin çok önemli bir kazanımınız var. Başarılı öğrencilersiniz. Devlet olarak yanınızda olmak istiyoruz. Eğitim hayatınız boyunca gerek lisede, gerek üniversitede, gerek sonrasında, ne zaman birine ihtiyaç duyarsanız mutlaka devletin bir ferdini yanınızda görün istiyoruz. Tabi sizler de çalışmalısınız. Olmaz denilen ne varsa çok çalışınca oluyor. Hayatımın tüm evresinde bu böyle oldu. Çok çalışınca zorluk kalmıyor. Bu nedenle kararlı olun, istediklerinizi netleştirin, istikrarlı bir şekilde çalışın ve inanın" ifadesinde bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Ali Çelik, Hakkari, Burs, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari Valisi, Beyin Göçünü Tersine Çevirmek İçin Eğitim Seferberliği Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 16:31:39. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari Valisi, Beyin Göçünü Tersine Çevirmek İçin Eğitim Seferberliği Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement