Hakkari\'ye 1008 Çadır Gönderildi

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatları ile AFAD tarafından Yüksekova ilçesine 1008 adet çadır gönderildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, geçtiğimiz hafta ilçeye yaptığı ziyaret sırasında muhtemel bir deprem için Yüksekova'da bir lojistik merkezi kurulacağını ve malzeme sevkiyatı yapılacağını açıklamıştı. Bunun üzerine deprem hazırlıkları kapsamında İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) gönderilen 1008 çadır ilçeye ulaştı.

Çadırların lojistik merkezi kurulana kadar bir depoda muhafaza altına tutulacağı öğrenildi.

Yüksekova'ya ulaştırılan çadırların aile tipi çadırlar olduğu öğrenilirken, lojistik merkezine toplamda 3 bin konteyner ve 10 bin çadırın getirilmesi bekleniyor.

Vali Çelik, daha önceki açıklamasında 3 bin konteynerin zemin ve saha düzenlenmesi yapıldıktan sonra kurulacağını ve muhtemel bir depremde ihtiyaç duyulacak malzemelerin burada muhafaza edileceğini ifade etmişti. - HAKKARİ