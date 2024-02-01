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Hakkari'ye 1008 Çadır Gönderildi

Hakkari\'ye 1008 Çadır Gönderildi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatlarıyla AFAD tarafından Yüksekova ilçesine 1008 adet çadır gönderildi. Çadırlar, lojistik merkezi kurulana kadar bir depoda muhafaza altına alınacak. Yüksekova'ya toplamda 3 bin konteyner ve 10 bin çadırın getirilmesi planlanıyor.

01.02.2024 09:18
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatları ile AFAD tarafından Yüksekova ilçesine 1008 adet çadır gönderildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, geçtiğimiz hafta ilçeye yaptığı ziyaret sırasında muhtemel bir deprem için Yüksekova'da bir lojistik merkezi kurulacağını ve malzeme sevkiyatı yapılacağını açıklamıştı. Bunun üzerine deprem hazırlıkları kapsamında İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) gönderilen 1008 çadır ilçeye ulaştı.

Çadırların lojistik merkezi kurulana kadar bir depoda muhafaza altına tutulacağı öğrenildi.

Yüksekova'ya ulaştırılan çadırların aile tipi çadırlar olduğu öğrenilirken, lojistik merkezine toplamda 3 bin konteyner ve 10 bin çadırın getirilmesi bekleniyor.

Vali Çelik, daha önceki açıklamasında 3 bin konteynerin zemin ve saha düzenlenmesi yapıldıktan sonra kurulacağını ve muhtemel bir depremde ihtiyaç duyulacak malzemelerin burada muhafaza edileceğini ifade etmişti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hakkari'ye 1008 Çadır Gönderildi - Son Dakika
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