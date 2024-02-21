Haliliye Belediyesi Glutensiz Ekmek Üretimine Devam Ediyor

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Haliliye Belediyesi, sosyal yardım faaliyetleri kapsamında günlük olarak PKU'lu ve çölyaklı vatandaşlara yönelik glutensiz ekmek üretimini sürdürüyor. Glutensiz Ekmek Fırınından günlük olarak çıkan ekmekler, vatandaşlara dağıtılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla her alanda vatandaşları yanında olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi" sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal desteğini sürdüren Haliliye Belediyesi, bin 884 çölyak ve 148 PKU'lu vatandaşı yalnız bırakmıyor.

Vatandaşlara periyodik olarak verilen glutensiz gıda kolileri ile destek olan Haliliye Belediyesi, Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksinde yer alan fırında ise glutensiz ekmek üretiyor. Şanlıurfa genelindeki çölyak ve PKU'lu tüm vatandaşların ücretsiz olarak faydalandığı Glutensiz Ekmek Fırınına kayıt yaptıran vatandaşlar, Haliliye Belediyesi tarafından kendilerine verilen kartla, aylık 30 adet ekmeği ücretsiz olarak teslim alıyor. Hijyen standartlarının en yüksek seviyede tutulduğu fırından çölyaklı ve PKU'lu vatandaşlar için yıllık yaklaşık 650 bin adet ekmek üretiliyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çölyak ve PKU'lu vatandaşların verilen hizmetten faydalanmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların, bizzat başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi. - ŞANLIURFA