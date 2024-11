Halk Et Projesiyle 801 Bin Antalyalı Uygun Fiyatlı Et Tüketti

Yerel

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalyalıları uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli etle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et projesi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İlk şubesi 11 Aralık 2019'da hizmete giren Halk Et mağazalarından bu zamana kadar 801 bin 522 vatandaşın yararlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma projeleri kapsamında 11 Aralık 2019 yılında hayata geçirdiği Halk Et projesi, vatandaşları ekonomik, kaliteli ve sağlıklı et ile buluşturma amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. İlk şubesini Kepez'de açan Halk Et, Manavgat, Alanya ve Serik'te bulunan satış mağazalarının yanı sıra mobil satış TIR'ı ile tüm Antalya'ya uygun fiyatlı et alma imkanı sunuyor.

Halk Et Mağazaları ve Halk Et Mobil Satış TIR'ı ile bugüne kadar toplamda 801 bin 522 vatandaşa 1 milyon 725 bin 732 kg et ve et ürünü satıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et mağazalarında, geçen yıl satışına başlanan dana sucuk yoğun ilgi görürken, çiğ Halk Süt satışı da gerçekleştiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Mağazaları'nda satılan et ürünlerinin elde edildiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar arada aracı olmadan ilk elden yerel üreticilerden alınıyor. Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 467 üreticiden 5 bin 207 adet büyükbaş ve 9 bin 436 adet küçükbaş hayvan satın alındığını bildirdi.

Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANET) tarafından, veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu bir komisyonca yerel üreticilerden alınan hayvanlar yine ANET'in mezbahasında kesilerek, veteriner gözetiminde işleniyor.