Halk otobüsü alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Yerel

Halk otobüsü alevlere teslim oldu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir halk otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, vatandaşların yangın tüpüyle yaptığı müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Yangının otobüsün elektrik mekanizmasından kaynaklandığı belirlendi ve araçta maddi hasar meydana geldi.

17.04.2024 12:33
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Halk otobüsü alevlere teslim oldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsünün motor kısmında çıkan yangın vatandaşların yangın tüpüyle yaptığı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Kestel Mahallesi Toprakdere Caddesi'ndeki bir halk otobüsünde meydana geldi. Otobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otobüs şoförü alevleri fark etmesinin ardından otobüsü durdurdu. Alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında yangının otobüsün elektrik mekanizmasından çıktığı belirlendi. Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından araçta maddi hasar meydana geldi.

Halk otobüsü alevlere teslim oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Halk otobüsü alevlere teslim oldu - Son Dakika

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