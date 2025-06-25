Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi? - Son Dakika
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Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?

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Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
25.06.2025 14:17
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Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
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Kocaeli'nde özel bir diyaliz merkezinde danışma personeli olarak görev yapan Gamze Sima Şimşek, hamile olduğunu çalıştığı kuruma bildirince hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre Şimşek, "Ben sana sevişmek yok demedim mi, neden hamile kaldın?" şeklinde söylemlerle istifaya zorlandı. Mobbinge uğrayan genç kadın hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.

Kocaeli'nde Özel Derince Diyaliz Merkezi'nde danışma personeli olarak görev yapan Gamze Sima Şimşek, dün özel bir hastanede yaptırdığı testle hamile olduğunu öğrendi. Bu sevindirici haberi çalıştığı kuruma bildiren Şimşek, iddiaya göre yöneticilerinin baskısıyla istifaya zorlandı.

"MOBBING UYGULAYARAK İSTİFASINI YAZDIRDILAR"

Yaşananları anlatan Gamze Sima Şimşek'in eşi Soner Şimşek (27), "Eşim 3 ay önce Derince'de bulunan Özel Diyaliz Merkezi'nde çalışmaya başlamıştı. 24 Haziran Salı günü hamile olduğunu öğrendi. Sonuç çıkar çıkmaz sorumlu hemşire tarafından istifası istendi. Bunun bir suç olduğunu mu düşündüler anlayamadım. Eşim istifa etmeyi kabul etmedi, 'Çıkışımı verin' dedi. 'Çıkış veremeyiz, neyden çıkış vereceğiz? Hamilelikten çıkış vermek yok' demişler. Bu yüz kızartıcı bir suç mu anlamadık. Eşimi çalıştırmak istemediler. Mobbing uygulayarak zorla istifasını yazdırdılar. Elimizde konuşmalar da mevcut. Sorumlu hemşirenin, 'Özer Bey'e git, istifanı yaz' demesi, haklıymış gibi, 'Konuşma, biz bunu seninle konuşmuştuk' demesi hepsi açıkça ortada" dedi.

Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?

"HAMİLE BİR KADINA BÖYLE DAVRANILMASI SAYGISIZLIK"

Şimşek, konuşmasına şöyle devam etti: "Eşim işe alınırken bize herhangi bir şekilde sözleşme imzalatılmadı. 'Şu kadar süre hamile kalmayacaksınız' gibi dayatma yapılmadı. Devletimiz bile şu an da çocuk konusunda çiftleri teşvik ederken, bu kurumun hamile kalmış bir kadına böyle davranması tamamen saygısızlık. Para her şeyin önüne geçemez. Bizim paranın peşinde olduğumuzu da düşünebilirler ama öyle bir düşüncemiz yok. Parayla işimiz yok. Mağduriyetimizi dile getirmek için buradayız."

Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?

"BEN SANA SEVİŞMEK YOK DEMEDİM Mİ, NEDEN HAMİLE KALDIN?"

Olayın sosyal medyada yer bulmasıyla hastane yetkililerinin eşiyle iletişime geçtiğini aktaran Soner Şimşek, "Eşime, 'Neden böyle yaptın? Böyle yapmaman gerekirdi, 3 ay burada ekmek yedin' gibi söylemlerde bulunmuşlar. Sonrasında eşimin yapmadığı bir şeyi öne sürerek, 'Başka hastaların yerine imza attın' iftirası atılıp eşimi dava edeceklermiş. Eşim öyle bir şey yapmadı. Yapmış olsa bile neden şimdiye kadar bunun için dava etmediler de bu haberlerden sonra dava edeceklerini söylüyorlar? Eşim madem öyle bir şey yaptıysa bunlar da suçu örtbas etmekten suçlu duruma düşerler. Biz de o şekilde dava açarız. Ayrıca eşimin hamile haberini aldıktan sonra oradaki yetkili eşime, 'Ben sana sevişmek yok demedim mi? Neden hamile kaldın?' şeklinde iğrenç, saygısızca ve lakayıt üslupla cümlesi olmuş. Bununla ilgili de şikayetimizi olacağız" diye konuştu.

Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?

"BİZ MAĞDUR OLDUK, BAŞKA ÇİFTLER OLMASIN"

Birçok kadının bu şekilde mağdur edildiğini ifade eden Şimşek, "Konunun sosyal medyada yayılmasıyla çok sayıda kadının bu şekilde mağdur edildiğini öğrendik. Kadınların ilk işe girerken hamile kalmama sözüyle, dilekçesiyle işe alındığı ya da işe girdikten sonra hamile kalmasının ardından işten çıkarıldığını duyduk. Devletimizin bu özel kurumlar hakkında yaptırım yapmasını istiyorum. Biz mağdur olduk, başka çiftler olmasın. Dediğim gibi, devletimiz bile çocuğu teşvik ederken, bu kurumların çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere yaklaşımı kabul edilebilir değil" şeklinde konuştu.

"SEVİNCİMİZ KURSAĞIMIZDA KALDI"

Şimşek, "Eşimin hamile olduğunu bende dün öğrendim. Bizim sevinmemiz, mutlu olmamız gereken yerde, bu olay sebebiyle sevincimiz kursağımızda kaldı. Eşim zaten 4-5 ay önce hamile kalıp düşük yapmıştı. Tekrar umutları yeşermişti. Böyle bir olaya maruz kalması psikolojik olarak onu çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi? - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ercan Bey:
    Bu konuda söylenecek ata sözlerimiz var; Tencere dibin kara, hepsi birbirinden kara... Al birini vur ötekine, adam sandık eşşği alnımıza değdi taşşğı, 2 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Sosyal Haklarda Kayıp oluyor... Oldu olacak Bekaret Kemeri Takaydınız Garibime Bir İş Verdiniz Diye.. Tazminatını Verin Kadının Uyanıklar Sizi. 0 0 Yanıtla
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