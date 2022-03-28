Hamur vatandaştan, lezzet Kadriye ustadan - Son Dakika
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Hamur vatandaştan, lezzet Kadriye ustadan

28.03.2022 20:46

- Hamur vatandaştan lezzet Kadriye ustadan Evde başladığı ekmek pişirmede usta oldu Eskişehir'de evde yapmaya başladığı ekmekleri tadanlardan olumlu not aldıktan sonra fırıncılığa yönelen Kadriye Canbaz, şimdilerde hamurunu getiren vatandaşlara yaptığı ekmeklerle dikkat çekiyor.

- Hamur vatandaştan lezzet Kadriye ustadan

Evde başladığı ekmek pişirmede usta oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de evde yapmaya başladığı ekmekleri tadanlardan olumlu not aldıktan sonra fırıncılığa yönelen Kadriye Canbaz, şimdilerde hamurunu getiren vatandaşlara yaptığı ekmeklerle dikkat çekiyor.

Eskişehir'in yerel lezzetlerinden meşhur 'Hamursuz Ekmek' üretimi ile başlayan fırıncılık serüveni, Kadriye Canbaz'ı taş fırının başında ustalaştırdı. Yaptığı ekmekler ile elinin lezzetini Odunpazarı'ndan tüm şehre duyuran Canbaz, Eskişehirlilerin dikkatini çekiyor. Evinde pişirdiği ekmeklerden sonra bir fırın açmaya karar veren Kadriye Canbaz, cesaretini toplayıp ellerini tamamen bu işe sıvadı. Vatandaşların lezzete kısa sürede alıştığını ifade eden Canbaz, "Mahalleli başta olmak üzere herkes, buraya hamurunu getiriyor ve bu sayede hem organik hem de ekonomik ekmekler pişiyor" dedi.

"Bu çevredeki herkes, fırınımızdan çıkan ekmeğimizi mutlaka tatmıştır"

Fırın hikayesine, hamurla uğraşmayı çok severek başladığını anlatan Canbaz, işletmesinde genelde kadınlardan yardım alarak çalıştığını belirterek, her şeyi kendilerinin yaptığını dile getirdi. "Düşündük, karar verdik ve biz neden yapmayalım ki" diyerek bu fırını açtıklarını söyleyen Kadriye Canbaz, daha sonraki süreci şu cümlelerle anlattı:

"Bu işe başlayalı yaklaşık 3-4 ay oldu ve burada somun ekmekle beraber ekşi mayalı, patatesli, köy ekmeği, haşhaşlı çeşitler ve pideler çıkartıyoruz. Erenköy Mahallesi dahil bu çevredeki herkes, bizim ekmeğimizi mutlaka tatmıştır."

"İnsanlara en lezzetli ekmekleri sunmaya çalışıyoruz"

Halk pazarında satmak için bazen geceden fırını yaktıklarını söyleyen ekmek ustası Canbaz, sonrasında ise müşterilerden gelen tepsi baklava veya güveç siparişlerini de taş fırına sürdüklerini ifade etti. Ellerinden geldiğince titiz ve severek çalıştıklarının altını çizen Kadriye Canbaz, "Her şeyden önce insanlara en lezzetli ekmekleri sunmaya çalışıyoruz ve aldığımız övgülerden de bunu başardığımıza inanıyorum" diyerek işin sırrında hanımeli olduğunu vurguladı.

Hamur vatandaştan, lezzet Kadriye ustadan
Hamur vatandaştan, lezzet Kadriye ustadan
Hamur vatandaştan, lezzet Kadriye ustadan

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Hamur vatandaştan lezzet Kadriye ustadan Hamur vatandaştan lezzet Kadriye ustadan

Odunpazarı, Eskişehir, Ekmek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hamur vatandaştan, lezzet Kadriye ustadan - Son Dakika


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