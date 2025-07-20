Hanzala Gemisi Gazze'ye Yola Çıktı - Son Dakika
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Hanzala Gemisi Gazze'ye Yola Çıktı

Hanzala Gemisi Gazze\'ye Yola Çıktı
20.07.2025 19:04
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İnsani yardım taşıyan Hanzala gemisi, Gazze'deki ablukayı aşarak yola çıktı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrail ablukasını aşarak gıda ve tıbbi malzemelere ihtiyaç duyan Filistinlilere insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Özgürlük Filosuna ait "Hanzala" adlı gemi, İtalya'dan Gazze'ye yola çıktı.

İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırma hedefini paylaşan uluslararası insani yardım kuruluşlarının desteklediği Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait yeni bir yardım gemisi, İtalya'nın güneyinden Gazze'ye doğru yola çıktı. İsrail işgali altındaki Filistin'in direnişini ve Filistinli çocukları yansıtan sembol bir çizgi karakter olan Hanzala'nın ismini taşıyan bir yardım gemisi, İtalya'nın güneyindeki Gallipoli limanından şarkılar ve "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde ayrıldı. Yardım gemisinin organizasyonunu üstlenen Özgürlük Filosu Koalisyonu, girişimi "Gazze'nin çocukları için bir görev" olarak nitelendirdi. Akdeniz'de yaklaşık bir haftalık yolculuğun ardından Gazze'ye ulaşmayı hedefleyen Hanzala yardım gemisinin organizatörleri tarafından yayınlanan açıklamada, "Soykırım ve kasıtlı oluşturulan açlık karşısında her dayanışma eylemi önemlidir. İsrail cezasız kaldığı sürece şiddet devam edecektir" denildi. Gazze'ye Filistinli çocuklar için gıda ve tıbbi yardım malzemeleri taşımak için 1968 yapımı bir Norveç balıkçı teknesinden dönüştürülen "Hanzala" gemisinin 20 kişilik uluslararası mürettebatında ise Avrupalı siyasetçiler, insan hakları aktivistleri ve gazeteciler yer alıyor.

"Biz, barışın ve uluslararası hukukun tarafındayız"

Gemide yer alan Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Emma Fourreau, "Risklerin tamamen farkındayız. Fakat bu riskler, Gazze'deki çocukların her gün yaşadıklarıyla mukayese edilemez. Biz, barışın ve uluslararası hukukun tarafındayız" diye konuştu.

Bir önceki yardım gemisi İsrail tarafından engellenmişti

Geçtiğimiz hafta harekete geçmesi gerekirken bazı teknik ihtiyaçlar nedeniyle bugün İtalya'dan ayrılan Hanzala gemisi ile başlatılan yeni girişimden 6 hafta önce ise aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve AP üyesi Rima Hassan'ın da bulunduğu Madleen adlı yardım gemisi İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen müdahale ile engellenmiş, gemideki mürettebat göz altına alınarak sınır dışı edilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı: "Gazze'deki dehşeti açıklamak için daha fazla vakit kalmadı"

Madleen ve Hanzala gibi uluslararası insani yardım girişimleriyle İsrail üzerindeki baskı artırılırken, Gazze'de insani felaket devam ediyor. İsrail'in açlığı bir çatışma aracı olarak kullanmakla suçlandığı Gazze'de durumun iyileştirilmesi için Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasındaki görüşmeler ise Doha'da devam ediyor. İlerlemenin yavaş seyrettiği görüşmelerde esir takası ve insani koşulların iyileştirilmesini içeren bir ateşkes anlaşması hedefleniyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada, "Gazze'de 2 milyondan fazla insanın karşı karşıya kaldığı dehşeti açıklamak için daha fazla vakit kalmadı" ifadeleri kullanılmış, son 24 saat içinde 18 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bakanlığın açıklamasında, İsrailli işgalciler ve uluslararası toplum açlık felaketinden sorumlu tutulurken, bölgeye gıda ve tıbbi malzemelerin sevkinin sağlanması için İsrail'in kapattığı girişlerin de derhal açılması çağrısı yer aldı. - ROMA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İtalya, İsrail, Sağlık, Yerel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hanzala Gemisi Gazze'ye Yola Çıktı - Son Dakika

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