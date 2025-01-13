Haraç İsteyen İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Haraç İsteyen İki Şüpheli Tutuklandı

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Yaşama Tutunan Patiler Derneği üyesinin eşine haraç isteyen iki kişi yakalanarak tutuklandı.

13.01.2025 10:42
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'Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin tutuklanan üyesinin eşinden haraç isteyen şüpheliler tutuklandı

ANKARA - Ankara'da 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' soruşturması çerçevesinde tutuklanan dernek üyesi Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç'tan haraç istediği ileri sürülen 2 şüpheli, icra edilen operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' soruşturması çerçevesinde Aralık 2024'te gerçekleştirilen operasyonda dernek başkanı Buket Özgünlü'nün yanı sıra üyelerden Demet Kılıç'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Operasyonun ardından Kılıç'ın eşi Everen Kılıç, İstanbul'dan kendisini arayan kişilerin zorla para istediğini iddia etti. Derneği zarara uğrattığı gerekçesiyle kendisinden 20 milyon lira haraç istendiğini belirten Kılıç, polise başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kılıç'ı yönlendirerek şüphelilerle Yenimahalle'deki bir kafede buluşmasını sağladı. Buluşmayı takip eden polis ekipleri şüpheli T.G. ve T.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haraç İsteyen İki Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Haraç İsteyen İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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