Harput'ta Coşkulu Futbol Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Harput'ta Coşkulu Futbol Turnuvası

Geniş Video İzle

Harput eğitim bölgesindeki ilkokullar arası futbol turnuvası, büyük ilgiyle gerçekleşti.

10.05.2025 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bir turnuvadan fazlası

Harput eğitim bölgesi ilkokulları arası futbol turnuvası büyük ilgi gördü

ELAZIĞ - Harput eğitim bölgesindeki ilkokullar arasında düzenlenen futbol turnuvası, öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun katılımıyla büyük ilgi gördü. Turnuva, OTİS Projesi kapsamında sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını güçlendirmeyi hedefledi. Dostluğun ön planda olduğu etkinlikte velilerin coşkulu desteği turnuvaya renk kattı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen Okul Tabanlı İzleme Sistemi Projesi kapsamında, 'Kültür, Sanat ve Spor Dostu Okul' etkinlikleri çerçevesinde Harput eğitim bölgesindeki ilkokullar arasında düzenlenen futbol turnuvası büyük bir coşkuya sahne oldu. Fatih Mehmet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Cemal Gürsel İlkokulu ve Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencilerinin katıldığı turnuvaya, öğrenciler kadar öğretmenler, okul yöneticileri ve veliler de yoğun ilgi gösterdi. Turnuvaya destek veren Yıldız Bağları Mahalle Muhtarı Ersin Akkoç ise Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerine takım forması hediye ederek sporculara moral verdi.

"Mücadelelerimizle geldik, başarılarımızla ilerledik"

Finale kalan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu takımı öğrencilerinden Umut Can Yetim (11), "Finale kadar çok mücadele ettik. Mücadelelerimizle geldik, başarılarımızla ilerledik. Finali de kazanmak istiyoruz. Bugün beni desteklemeye annem geldi. Onu kırmayacağım" dedi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Yunus Çelik ise "Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü OTİS Projesi kapsamında bu projenin alt başlıklarından olan kültür, sanat ve spor dostluğu okul başlığı altında öğretmenlerimizle birlikte ne tür çalışmalar yürütebiliriz diye toplantı yaptık. Bunun sonucunda Vedat Demirtaş öğretmenimiz, bölgemizde bulunan ilkokullar arası futbol turnuvası yapabileceğimizi belirtti. Biz de okul müdürlerimizle bir araya geldik ve turnuva şartnamesini oluşturduk. Değerli müdürlerimiz sağ olsunlar katkıda bulundular. Fatih Mehmet İlkokulu, Yıldız Bağları İlkokulu ve Cemal Gürsel İlkokulu ile birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız, sporun birleştirici gücünden faydalanarak öğrencilerimiz, ailelerimiz ve öğretmenlerimiz arasında dostluk, kardeşlik, sevgi, saygı kültürünü geliştirmek. Görüldüğü üzere katılım çok yüksek ve amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

(RY-YRT-EG-S)

Kaynak: İHA

Etkinlik, Elazığ, Futbol, Harput, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Harput'ta Coşkulu Futbol Turnuvası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

23:16
Hindistan’dan, “Pakistan ateşkesi ihlal etti“ suçlaması
Hindistan'dan, "Pakistan ateşkesi ihlal etti" suçlaması
22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
09:56
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
09:24
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 23:43:33. #7.12#
SON DAKİKA: Harput'ta Coşkulu Futbol Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.