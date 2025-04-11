Hasan Ergin'in Organ Bağışı 2 Hayat Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hasan Ergin'in Organ Bağışı 2 Hayat Kurtardı

Hasan Ergin\'in Organ Bağışı 2 Hayat Kurtardı

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Hasan Ergin'in böbrekleri 2 hastaya umut oldu.

11.04.2025 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de motosiklet kazasında ağır yaralanan ve 22 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Hasan Ergin'in bağışlanan böbrekleri 2 hastaya umut oldu.

Geçirdiği motosiklet kazası sonucu yoğun bakımda tedavi altına alınan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 Nisan'da hayatını kaybeden 54 yaşındaki Hasan Ergin'in beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi, organ bağışı yapma kararı alarak örnek bir davranış sergiledi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen donör organizasyonuyla, merhumun sağ ve sol böbreklerinin nakil için uygun olduğu belirlendi. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu koordinasyonunda yürütülen süreçte, alınan organlar Gaziantep'te bekleyen hastalara gönderildi.

Organları ile 2 hastaya umut olan Hasan Ergin'in akrabası İsmail Ercan yaptığı açıklamada, " Merhumun teyzesinin oğluyum. 2 hayatın kurtulacak olmasından yana mutluyum. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Toprak olacağına can olsun istiyorum" dedi.

Hastanenin Organ Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz ise merhum Hasan Ergin'e Allah'tan rahmet dileyerek, bu anlamlı kararlarıyla hayat kurtaran ailesine teşekkür etti. Kaçmaz, "54 yaşındaki hastamız trafik kazası sonrasında yoğun bakımda tedavi altına alındı ve beyin ölümü gerçekleşti ve ardından donör işlemine başladık. Organ bekleyen ve şifa bekleyen iki hastamızın hayata bundan sonra daha güzel tutunması için, normal hayatlarına devam edebilmesi için vesile oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Burada en büyük teşekkürü ise aileye ediyoruz. Çok bilinçli bir aile ve organlarını bağışlaması konusunda çok bilinçli davranarak bu konuda bizim yolumuzu açtılar. Vefat eden kardeşimiz iki kişinin şu anda hayata tutunmasına doğrudan katkısı olacak. Organ bağışı çok önemli. Organ bağışı konusunda farkındalık olan çok önemli. Biz çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ergin'in 2 böbreği, nakil bekleyen 2 hasta için Gaziantep'e gönderildi. - NİĞDE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Motosiklet, 3-sayfa, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hasan Ergin'in Organ Bağışı 2 Hayat Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
CHP’li Mahmut Tanal’tan Berkay Gezgin’e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın CHP'li Mahmut Tanal'tan Berkay Gezgin'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın?
Ankara’da okullar tatil edildi Ankara'da okullar tatil edildi
Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
CHP’li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
Malatya’da gençler arasında bıçaklı kavga Malatya'da gençler arasında bıçaklı kavga
ABD’de helikopter Hudson Nehri’ne düştü: 6 ölü ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü
Mardin’deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı Mardin'deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı

18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
17:21 Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz
15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım
07:59 Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı Servet ödeyecekler Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı! Servet ödeyecekler
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
07:42 Türkiye’nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti İşte kesilen ceza Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza
06:59 İstanbul’da lodos kaosu İstanbul'da lodos kaosu
05:02 “Senin kafana sıkarım“ tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı "Senin kafana sıkarım" tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı
04:30 Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 19:21:05. #7.13#
SON DAKİKA: Hasan Ergin'in Organ Bağışı 2 Hayat Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement