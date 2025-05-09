Hasan Paşa Cami Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hasan Paşa Cami Yeniden İbadete Açıldı

Hasan Paşa Cami Yeniden İbadete Açıldı

Şanlıurfa'da, 2 yıl süren restorasyon sonrası 526 yıllık Hasan Paşa Cami, cuma namazıyla açıldı.

09.05.2025 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ve sel felaketinde hasar alan 523 yıllık Hasan Paşa Cami, tamamlanan restorasyon çalışmaları sonrası kılınan cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı. Vatandaşlar, 2 yıllık çalışmanın ardından yeniden ibadete açılan Balıklıgöl yerleşkesindeki camide kılınan cuma namazına yoğun katılım sağladı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman ilinde yaşanan sel felaketinin ardından ihya ve inşa çalışmaları kapsamında bir yandan konut, iş yeri, hastane ve okullar yapılırken diğer yandan afetten etkilenen ibadethanelerin de ayağa kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

2 yılı aşkın süredir devam eden restorasyon çalışmaları tamamlandı

Bu kapsamda Balıklıgöl Yerleşkesindeki Hasan Paşa Cami'de de 2 yılı aşkın süredir devam eden restorasyon çalışmaları tamamlandı. 526 yıllık tarihi dokusuna uygun olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen cami, kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı. Vatandaşlar, 2 yıl süren çalışmanın ardından cuma namazı ile yeniden ibadete açılan camiyi doldurdu. Namaz sonrası caminin yeniden açılmasıyla Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlilerince cemaate lokum dağıtımı yapıldı.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Erkan Deren, ibadete açılan cami ile ilgili açıklamasında, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden ilimiz Şanlıurfa'da nasibini aldı. Burada birçok camimizin restorasyonu devam ediyor. Depremden sonra bunların restorasyon çalışmaları başladı. Bunlardan bir tanesi de Hasan Padişah Camimizdir. Yaklaşık 526 yıllık bir tarihi dönemi vardır. Camimizde restorasyon çalışmaları tamamlandı ve bugün yeniden ibadete açıldı. Allah'ın izniyle Cuma namazından sonra açılışını yaptık. Şanlıurfa'mıza, halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Hasan Paşa Cami İman Hatibi Orhan Elmas, caminin tekrar ibadete açılmasıyla büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Devletimiz, milletimiz el birliği ile bu camilerimizi tekrar ayağa kaldırdılar. Tekrar ibadete açtılar. Halk adına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cami cemaatinden Zeynel Abidin Catın, "Depremde camimiz büyük bir yara almıştı. Depremin akabinde sel felaketi yaşandı. Camimizi sel suları basmıştı. Tamamen atıl bir duruma gelmişti. Camimiz tadilat çalışmaları sonrası yeniden ibadet açıldı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hasan Paşa Cami Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

21:59
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi
Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 22:34:30. #7.12#
SON DAKİKA: Hasan Paşa Cami Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.