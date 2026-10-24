Hasan Sidal, memleketi Yozgat'ta 350 bin avro harcayarak 1200 badem fidanı yetiştirdi - Son Dakika
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Hasan Sidal, memleketi Yozgat'ta 350 bin avro harcayarak 1200 badem fidanı yetiştirdi

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Hasan Sidal, memleketi Yozgat\'ta 350 bin avro harcayarak 1200 badem fidanı yetiştirdi
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Hasan Sidal, memleketi Yozgat\'ta 350 bin avro harcayarak 1200 badem fidanı yetiştirdi
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Almanya'da 25 yıl çalışan 71 yaşındaki Hasan Sidal, memleketi Yozgat Çayıralan'da 350 bin avro yatırımla 20 dönüm araziye 1200 badem fidanı dikti. Sidal, badem üretiminin memleketinde mümkün olduğunu kanıtlarken aynı bahçeye 200 hünnap fidanı da dikti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Hasan Sidal, Almanya'da 25 yıl çalıştıktan sonra memleketi Yozgat'ta 350 bin avroluk yatırımla 20 dönüm araziye bin 200 badem fidanı dikti. "Giderken değil, geride bir eser bırakarak anılmak istiyorum" diyen Sidal, şimdi hem toprağını yeşertiyor hem de memleketinde badem üretiminin mümkün olduğunu kanıtlıyor.

Almanya'da 25 yıl çalışıp, rahatsızlanınca dönüş yapan 71 yaşındaki Hasan Sidal, Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Günyayla Köyünde kendi imkanları ile badem bahçesi tesis etti. Köyünden 1969 yılında ayrılıp önce İstanbul'a sonrasında da Almanya'ya gittiğini aktaran Sidal, "2 yıl İstanbul'da su tesisatında çalıştım. Oradan Almanya'ya gittim 1971 yılında 2,5 yıl çalıştım. Vatan görevimi yapmak için Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Askerlik sonrası tekrar Almanya'ya gittim, asfalt işlerinde çalıştım 25 yıl" dedi.

Hasan Sidal, 2008'de Almanya'da geçirdiği ameliyatın ardından doktorunun tavsiyesiyle bahçe işlerine yöneldi. Memleketine kalıcı bir eser bırakmak isteyen Sidal, önce çam, ardından ceviz yetiştirmeyi denedi ancak beş yıl süren çabalarına rağmen istediği sonucu alamadı. Tarlanın boş kalmasını istemediğini, badem bahçesine dönüştürmek istediğinde kimsenin kendisine inanmadığını ifade eden Sidal, şöyle konuştu:

"Buraya bütün birikimimi yatırdım. Tahminen 350 bin avro para harcadım. Burası boş kalmasın istedim, 4 yıldır da bademle uğraşıyorum. Şu anda bu meyveleri gördükçe hanımım bile inanmaya başladı bana. Ailede de problem oldu. 20 dönümde 1200 tane fidan diktim. Hünnap bahçesine 200 tane fidan diktim, bir yaşında. Onu dikmenin sebebi de baktım artık bu badem olunca insanlar yavaş yavaş inanmaya başladı. Burada bademin olacağına kanaat getirdiler."

Sidal, aynı bahçenin bir bölümüne diktiği hünnap ağaçlarının da henüz bir yaşında olduğunu, hünnap ağacının haziran ayında çiçek açtığını, bunun da olumlu olduğunu, meyvenin soğuktan etkilenmediğini söyledi.

"İÇ ANADOLU BÖLGESİ İNSANININ SANKİ KADERİ YURT DIŞI"

"Buğdaydan İç Anadolu bölgesi çok çekiyor" diyen Sidal, "Bu ülkenin buğdaya da ihtiyacı var ama insanların geçimi için yetmiyor. Kimisi İstanbul, Ankara, Almanya, Fransa...Yazık, günah değil mi? İç Anadolu bölgesi insanının sanki kaderi yurt dışı. Böyle olmamalı. Yaşım 71. Bu yaştan sonra benim beklentim yok, emekliyim. İhtiyacım da yok ama insan olarak öbür dünyaya giderken bir eser bırakmak istedim. Pazar sorunu yok ama şöyle bir şey var; İç Anadolu'da olmadığı için sıkıntı. Ege Bölgesi veya Doğu'da, Güneydoğu'da Gaziantep'ten alıyorlar. Bu sene pazarlamazsam gelecek yıl ikisini bir inşallah pazarlarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
ÇayıralanEkonomiAlmanyaYozgatYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Hasan Sidal, memleketi Yozgat'ta 350 bin avro harcayarak 1200 badem fidanı yetiştirdi - Son Dakika
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