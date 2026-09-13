Hatay Altınözü'nde kapya biber hasadı balkonları kırmızıya bürüdü - Son Dakika
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Hatay Altınözü'nde kapya biber hasadı balkonları kırmızıya bürüdü

Hatay Altınözü\'nde kapya biber hasadı balkonları kırmızıya bürüdü
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde hasat edilen dolmalık kapya biberler, tek tek ipe dizilerek balkonlarda kurutulmaya bırakılıyor. Kurutmalık biberin demeti geçen yıl 400 TL iken bu yıl 500 TL'den alıcı buluyor.

Hatay'da tarlalardan hasat edilen kapya biberler, kavurucu sıcağa ve zorlayan acıya rağmen tek tek ipe dizilerek balkonlarda kurutulmaya bırakılıyor. Yeteri kuruluğa ulaşan dolmalık kurutma biberler, kış aylarında sofalarda yerini alıyor.

Türkiye'nin verimli topraklarından olan Altınözü ilçesi Atayurdu Mahallesi'nde kapya biber hasadı devam ediyor. Mahallenin geçim kaynağı olan kurutmalık dolma biberler, hasadın ardından tek tek ipe dizilerek balkonlarda kurutulmaya bırakılıyor. Kurutmalık biberlerin, demeti geçtiğimiz yol 400 TL iken bu yıl 500 TL'den alıcı bulunuyor. Bu yıl kış aylarında yaşanan aşırı yağışlarla birlikte hasadın çok iyi geçtiği biberde, kurutmalık biberler evlerin balkonlarını kırmızıya büründürdü. Evlerin damlarındaki salçalık birerler ve balkonlarına asılan dolmalık biberler, görsel şölen oluşturdu.

"Bu aylarda Atayurdu Mahallesi hep kırmızıya bürünür ve biberlerin görüntüsü çok güzel bir manzara oluşturuyor"

Bir demet dolmalık biberin 500 TL'den satıldığını söyleyen Serkan Yıldırım, "Bu biberleri nisan ayında ekmeye başlarız. Bunlar dolmalık biber, ayrıca salçalık biberler de var. Diğer biberlere 'keçiboynuzu' deriz. Bunlar normal dolmalık biber. Nisan ayında ekilir, haziran ayında hasat edilir. İğneyle biberleri tek tek ipe dizeriz. Her ipe 90 tane biber saplarız. Atayurdu Mahallesi'nin ekseriya da böyle biberler hasat edilip kuruması için asılır. Bu aylarda Atayurdu Mahallesi hep kırmızıya bürünür. Biberlerin görüntüsü çok güzel bir manzara oluşturuyor. Görenlerin çok hoşuna gidiyor ve fotoğraflarını çekiyorlar. Bu biberler yaklaşık 25 günde kuruma aşamasına geliyor. Dolmalık biberler acıdır, tatlı biber asılmaz. Tatlı biber asılırsa dökülür. İlla ki acı olması lazım. Mahalleden geçenler zaten bu acı kokusunu hissediyor. Acı kokusu çok etkili, insanı aşırı derecede çarpıyor. Bizim müşterilerimiz var, onlara veriyoruz. Buradan geçenlerden, hoşlarına gidenlere de veriyoruz. Bir demetini 500 TL'ye veriyoruz. Bir demet ortalama 9 kilo geliyor. Geçen sene 400 TL'ydi, bu sene 100 TL fark geldi" dedi.

"Mahallenin tek geçim kaynağı dolmalık biber, her yer kırmızıya bürünmüş durumda"

Mahallenin tek geçim kaynağı olan dolmalık biberlerin evlerin balkonlarını süslediğini ifade eden Sami Yıldırım, "Balkonlarda görmüş olduğunuz biberler kurutmalık biber. Görmüş olduğunuz gibi bütün köyümüzde kırmızı biber bulunuyor. Bunlar acı biber ve tatlı biber olarak ikiye ayrılıyor. Bunları ilk başta dilim dilim yapıyoruz, damlara seriyoruz ve sonra çekiyoruz. Ortalama 2 gün kadar kuruma süresi var. Bu şekilde saklanıyor ve salça yapılıyor. Balkonlarda görmüş olduğunuz dolmalık biberlerin yurdun dört bir yanına satışını gerçekleştiriyoruz. Dolmalık biberleri yaklaşık 25 gün kurutuyoruz. Havanın sıcaklığına göre kuruma süresi değişiyor. Bunun dışında biberleri bahçeden topluyoruz. Mahallenin tek geçim kaynağı bu. Her yer kırmızıya bürünmüş durumda. Türkiye'nin Gaziantep, Adana, Bursa, İstanbul ve doğu taraflarına da gönderiyoruz. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da acı seven herkesi bu bibere bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu kurutmalık dolma biber, salça ve toz biber olarak her türlü ürünü yapıyoruz"

Bu dolmalık biberi yemeyenin bin pişman olacağını söyleyen Ferit Yıldırım, "Biberlerle uğraşıyoruz. Bu kurutmalık dolma biber, salça ve toz biber olarak her türlü ürünü yapıyoruz. Astıklarımızı kurutuyoruz ve satıyoruz. Bunlar dolmalık biber olarak biliniyor. Biberin acısı güzel. Biberin acısı aynı zehir gibi acı. Bu biberi yiyen pişman, yemeyen bin pişman. Antakya, İskenderun ve toptancılarıma veriyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Altınözü, Ekonomi, Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay Altınözü'nde kapya biber hasadı balkonları kırmızıya bürüdü - Son Dakika

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