Hatay Büyükşehir Belediyesi\'nde Personel İçin Ek Zam Protokolü İmzalandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde (HBB) çalışan personel için 'Sürekli İşçi Ek Zam Protokolü' imzalandı. Yapılan yüzde 82, 5'lik zamla Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 25 bin 524 TL oldu. Protokol imza töreninde konuşan HBB Başkanı Lütfü Savaş, "Korkmuyoruz, çekinmiyoruz ve mücadelemiz devam ediyor. Hepinizle birlikte şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personel için 'Sürekli İşçi Ek Zam Protokolü' imza töreni gerçekleştirildi.
SAVAŞ: "HEPİNİZLE BİRLİKTE ŞEHRİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"
Törene katılan Savaş, 6 Şubat Depremleri sonrasında binlerce personelin ailelerini, sevdiklerini kaybettiği halde, pijamaları ile terlikleri ile kriz merkezinde toplandığını, gece gündüz demeden çalıştığını hatırlattı.
Hatay'ın bütün renkleri ile zor zamanların üstesinden geleceğini vurgulayan Başkan Savaş, "Dinlenmemek için yola çıkanlar asla yorulmazlar. Hep birlikte bu anlayışla yolumuzdayız. Siz son bir yıl içerisinde her şeyi fazlasıyla hak ettiniz. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.
Hatay'ın, ataların ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olduğunu kaydeden Savaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal etmeden önce Hatay'ı şahsi meselesi addetmiş. Biz de Hatay'ımıza sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Sizlerin neler çektiğini biliyorum. Bundan sonraki süreçte hep beraber sizlerle şehrimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Pırlanta gibi olan şehrimiz bizlere atamızın yadigarı onu kimseye vermeyiz. 3 dönemdir belediye başkanıyım. Şehrimizi hiç kimsenin eline bırakmayacağız. Haklı meselemizi feryadımızı biz bırakırsak kimse paylaşmayacak. Korkmuyoruz, çekinmiyoruz ve mücadelemiz devam ediyor. Hepinizle birlikte şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız" diye konuştu.
Başkan Savaş, daha sonra personel maaşlarına yaptıklarını zam oranını açıklayarak, şunları söyledi:
"HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN"
"Hayat şartlarını ve enflasyonu biliyoruz. Hatay yıkıldıktan sonra belediyemiz ve HATSU'nun geliri yüzde 40'a düştü. Giderlerimiz çok fazla arttı. Maaşlarınız için Haziran ayından yeniden masaya oturacağız. Hükümetin sizlere ocak ayından itibaren verdiği ücret 17 bin 2 lira. Biz sendikamızla anlaşmamız enflasyon oranındaydı. Hükümetin enflasyonuna göre oran 64.77.Bizim bekar kardeşlerimizin eline geçen para 23 bin 558 lira. Bütün imkanlarımızı zorladık. Yüzde 64.77 zam oranını yüzde 82,5'e yükselttik. En düşük maaş artık 25 bin 524 lira oldu."
YURDAKUL, LÜTFÜ SAVAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ
Belediye –İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Murat Yurdakul, personeli için gösterdiği çabadan dolayı HBB Başkanı Lütfü Savaş'a teşekkür etti.
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