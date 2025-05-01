Hatay'da 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Hatay'da 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Hatay'da; yoksulluk, adalet ve barış temaları öne çıktı.

01.05.2025 19:21
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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Hatay'da da coşku ve taleplerle kutlandı. DİSK Genel -İş Hatay Şube Başkanı Mehmet Emin Doğruel, ülkenin kaynaklarının herkese insanca yaşaması için yeterli olacağını vurgularken "Biz barış içinde kardeşçe yaşamasını adaletli bir şekilde bölüşmesini biliriz, yeter ki koltuğunu, sömürü düzenini korumak için birileri gölge etmesin" dedi. Ülkedeki yoksulluğun en çok deprem bölgesini etkilediğini söyleyen Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş da "Kentine, toprağına, zeytinine sahip çıkanlara, kadim kültürü yaşatmaya çalışanlara, insanca yaşam koşulları için mücadele edenlere selam olsun" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Hatay'da coşku ve taleplerle kutlandı. Yunus Emre Parkı'nda bir araya gelen kitle, Sevsen Nevzat Şahin Okulu önüne yürüdü. Emek, meslek örgütleri, siyasi partiler, sendikaların katıldığı 1 Mayıs'ta "Hak hukuk adalet", "Yaşasın 1 Mayıs", "Kahrolsun ABD Emperyalizmi", "Katil Colani Suriye'den defol" "Suriye halkları yalnız değildir" sloganları atıldı.

Tertip komitesinden katılımcılar adına Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Genel -İş Hatay Şube Başkanı Mehmet Emin Doğruel ve Eğitimsen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş konuşma yaptı.

Genel-İş Hatay Şube Başkanı Doğruel: Bu ülkenin kaynakları herkesin insanca yaşamasına yeter

İlk söz alan Genel -İş Hatay Şube Başkanı Mehmet Emin Doğruel, bu ülkenin kaynaklarının herkese insanca yaşaması için yeterli olacağını belirterek, "Yeter ki demokratik haklar kullanabilir olsun. Yeter ki sendikalı olabilelim, grev hakkımızı kullanabilelim. Biz barış içinde kardeşçe yaşamasını adaletli bir şekilde bölüşmesini biliriz, yeter ki koltuğunu, sömürü düzenini korumak için birileri gölge etmesin. Biz çocuklarımıza mutlu onurlu bir gelecek bırakabiliriz, yeter ki çocuklarımız okullarına aç gitmesin, yeter ki mülakat ve arşiv taramayla kamu alımlarında haksızlık yapılmasın, liyakat esas alınsın, öğretmenler bir gecede sürgün edilmesin. Biz barışı ve adaleti bu topraklarda hakim kılabiliriz yeter ki bir avuç ayrıcalıklı kesim dışındaki herkes için ülkemizin bir açık hapishaneye dönüşmesine izin vermeyelim" şeklinde konuştu.

Eğitimsen Hatay Şube Başkanı Tıraş: Yoksulluk deprem bölgesini daha çok etkiledi

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş da "Kentine, toprağına, zeytinine sahip çıkanlara kadim kültürü yaşatmaya çalışanlara, insanca yaşam koşulları için mücadele edenlere selam olsun. Yanı başımızda katliamlara maruz kalan Alevi halkı ve Suriye halklarına selam olsun, geleceğine sahip çıkan lise ve üniversite öğrencilerine selam olsun, şiddete tacize tecavüze yok sayılmaya karşı mücadele eden kadınlara selam olsun, emek barış, eşitlik, kardeşlik laiklik, adalet mücadelesi verenlere selam olsun. Tek adam rejimine karşı demokrasiyi savunanlara selam olsun" sözleriyle konuşmasına başladı ve ülkede yaşanan yoksulluk ve işsizliğin deprem bölgelerini daha çok etkilediğinin altını çizdi.

Tıraş, depremin üzerinden 815 gün geçmiş olmasına rağmen hala kalıcı konutların bitirilmediğini, on binlerce insanın 21 metrekarelik teneke kutularda yaşamaya mahküm edildiğini, geçici barınma merkezlerinin kalıcı barınma yerlerine dönüştüğünü belirtti.

"Kırmızı bültenle aranan Colani meşrulaştırıldı"

Suriye halklarına yönelik işkence ve katliamların soykırıma dönüştüğünü, özellikle Alevi kadınlarına dönük kaçırma ve istismarın arttığına dikkat çeken Tıraş, devamla şunları söyledi:

"Suriye'de yaşanan katliam ve işkencelere uluslararası kamuoyu sessiz kalmıştır. El Nusra, IŞİD kökenli HTŞ adlı örgüt Birleşmiş Milletler ve birçok ülkenin terör listesinde olmasına rağmen katil Colani kırmızı bültenle aranırken, Suriye başkanı koltuğuna oturmuş meşrulaştırılmış, yapılan katliamlar görmezden gelinmiştir. Bugün korku politikalarına karşı cesareti, geleceksizliğe karşı umudu, baskıya karşı dayanışmayı büyütme zamanıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hatay'da 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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