Hatay\'da 50 Yıldır Saat Tamirciliği Yapan Usta

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde saat tamirciliği yaparak 50 yıldır geçimini sağlayan ve mesleği sayesinde 3 evladını okutan Selahattin Solhan, ilk işe başladığı günden beri işe bisikletiyle gidip geliyor.

Geçmişte Türkiye'deki popüler mesleklerden olan saat tamirciliği günümüzde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Selahattin Solhan devam ettiriyor. Çırak olarak başladığı mesleğinde 50 yılı geride bırakan Solhan, mesleğin son temsilcilerinden. Zamanın yanlışlığının altın dokunuşlarla önüne geçen Solhan, evinden işyerine de 50 yıldır bisikletle gidip geliyor. Saat tamirciliği mesleğinin kaybolmaya başladığını söyleyen Solhan, bu mesleğin devam etmesi ve yeni ustaların yetişmesini istiyor. Saat tamirciliği mesleğiyle 3 kız evladını okutan Solhan, emekli olmama rağmen saat tamirciliği işini severek yaptığını belirtti.

"Emekli oldum ama saat tamirciliği işinde çalışıyorum, çünkü mesleğimi çok seviyorum"

50 yıldır saat tamirciliği yaptığı işine bisikletle giden 68 yaşındaki Selahattin Solhan, "Burada saat tamirciliği mesleğini icra etmekteyim. 50 yıldan beri saat tamirciliği yapıyorum. Mesleğimi çok sevdiğim için severek yapıyorum. Burada insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Saat tamirciliği mesleği yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Bu mesleğin devam etmesi ve yeni ustalar yetişmesini istiyorum. Burada saat tamirciliği yaparak 3 kız evladımı okuttum. Ben iş yerime sürekli bisiklete gidip geliyorum. 50 yıldan beri işe bisikletle gelirim. Bu şekilde hayata devam ediyorum. Emekli oldum ama saat tamirciliği işinde çalışıyorum. Bu mesleğimi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY