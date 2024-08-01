Hatay\'da atık su tahliye hattı olmayan bölgelere altyapı çalışmaları

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Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), atık su tahliye hattı olmayan bölgelerde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin yaralarının sarıldığı kentte Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri 7 gün 24 saat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. HATSU, ekipleri de kentin içme suyu ve atık su alt yapısını adeta yeninden inşa ediyor. HATSU tarafından atık su tahliyesini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek ve vatandaşlara temiz bir çevre imkanı sunabilmek için Defne ilçesinde yeni bir hat inşası tamamlandı. Büyükşehir ekiplerince Aşağı Harbiye Mahallesi Bilge Sokak'ta 200'lük korage borular ile 160 metre atık su hattı döşenerek bölgenin atık su sorunu çözüme kavuşturuldu. Yetkililer, bu tür projelerle vatandaşların yaşam standartlarını arttırmaya çalıştıklarını ve hizmetlerin Hatay'ın tüm ilçelerinde de devam edeceğini belirtti. - HATAY