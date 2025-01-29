Hatay'da Deprem Konutları İlerliyor - Son Dakika
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Hatay'da Deprem Konutları İlerliyor

Hatay\'da Deprem Konutları İlerliyor

Hatay'da deprem sonrası konut inşaatları hızla sürüyor, 46 bin 167 bağımsız bölüm teslim edildi.

29.01.2025 13:03
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Hatay'da afetzede vatandaşlara yuva olacak konutlarda yürütülen çalışmalar, Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri yıkılan vatandaşlara yuva olacak konutların inşası için çalışmalar gece gündüz sürüyor. Geride kalan süreçte Hatay'da Hatay'da 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. Şehrin yeniden inşası için emek veren Hatay Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığında; TOKİ kentsel afet konutları inşaatları, kırsal afet konutları inşaatları ve Emlak Konut inşaatları değerlendirme Toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantıda; il genelinde yapımı hızla devam eden depreme dayanıklı kalıcı konutlarda gelinen son durum ve işleyen süreç ele alınıp değerlendirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Deprem Konutları İlerliyor - Son Dakika

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