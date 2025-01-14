Hatay'da Deprem Kurtuluşu Sonrası Engelli Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hatay'da Deprem Kurtuluşu Sonrası Engelli Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Hatay\'da Deprem Kurtuluşu Sonrası Engelli Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da engelli kızları Azra'nın uyanması sayesinde hayatta kalan Müge ve Mustafa Şahin, 23 ay sonra kızlarını kaybetti. Deprem sırasında uyanarak ailelerinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Azra, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acılı aile, kızlarının kabrinin yakınında olmak istediklerini ifade ederken, depremde yaşadıkları zorlukları anlattı.

14.01.2025 10:34
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da uyanarak ailesinin hayatını kurtaran engelli kız çocuğu hayatını kaybetti.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da MS hastası engelli çift Müge ve Mustafa Şahin'in evleri yıkıldı. Ancak doğumda beyin kanaması nedeniyle epilepsi hastası olan 3 yaşındaki engelli kızları Azra Asel Şahin'in bakımı için gece uyanan çift, ayakta oldukları için hayatta kaldılar.

Evleri yıkılan aileye Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 2010 yılında şehit olan Uzman Çavuş Metin Can'ın ailesi yardım etti. Şehit ailesi Şahin çiftini ve engelli çocuğunu Kozan'a getirerek burada evlerinin kapısını açtı.

Ancak aradan geçen 23 ay sonra Azra Asel hayatını kaybetti. Acılı aile çocuklarını Türk Kızılay'ının destekleriyle memleketleri Antakya'ya defnetti.

6 Şubat depreminde aile yakınlarını kaybettiklerini ama evlat acısının çok büyük bir acı olduğunu aktaran baba Şahin, artık tek isteklerinin evlatlarının kabrine yakın olmak olduğunu belirterek, evlat acısını en azından kızlarının kabrini ziyaret ederek dindirmek istediklerini ifade etti.

Anne Şahin ise 6 Şubat depreminde kızının rahatsızlığı nedeniyle o saatte uyanık olduklarını ve onun sayesinde evden çıkmayı başardıklarını anlatarak, depremde üzerine dolap devrilen engelli eşini de komşularının yardımı ile çıkardıklarını söyledi.

Büyük bir acı yaşadıklarını belirten anne Şahin, "Kızım bizim hayatta kalmamıza neden olmuştu. Onun yaşama azmi ile bizler de mücadele ettik. Kozan'da sağolsun şehit ailemiz evini açtı bizleri evladı gibi ağırlıyor. Kızım zaten doğuştan rahatsızdı. Bizler de evde bebek gibi bakmaya çalışıyorduk. Vefat etmeden birkaç gün önce rahatsızlandı, ateş, kusma vardı hastaneye götürdük. Zaten yeni hastaneden çıkmıştık. Eve geldiğimiz gün sabah üstünü değiştirdim eşim ilaçlarını getirdiğinde hareket etmediğini fark ettik ve ambulansı aradık. O an zaten hiçbirşey hatırlamıyorum. Doktorlar kalp mesajı yaptı ama tüm çabalara rağmen kurtaramadık. Onun üzülmemesi mutlu olması iyileşmesi için hep mücadele ettik. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Memleketimize defnettik geldik" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Deprem Kurtuluşu Sonrası Engelli Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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