Hatay'da Halef ve Selef Muhtarlar Arasında Kavga - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da Halef ve Selef Muhtarlar Arasında Kavga

Hatay'ın Antakya ilçesinde halef ve selef muhtarlar arasında yaşanan kavga tükürük nedeniyle başladı. Selef muhtar Halit Bolat, arabadan iner inmez arkasından gelerek parke taşıyla kafasına vurulduğunu belirtti. Olayın görüntüleri ortaya çıktı. Seçimden sonra yaşanan olaylarda selef muhtar Bolat ve annesi 6 kişilik bir grup tarafından darp edildi. Muhtar Bolat, yapılanların kendisini itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu söyledi.

28.07.2024 23:16
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Halef ve selef muhtarlar arasındaki kavga tükürükle başlamış

Kafası yarılan ve kolu kırılan selef muhtar Halit Bolat: "Arabadan iner inmez arkamdan gelerek parke taşıyla kafama vurdu"

HATAY - Hatay'da halef ve selef muhtar arasında yaşanan kavganın tükürük nedeniyle yaşandığı iddia edilirken kafası yarılan ve kolu kırılan selef muhtarın darp edildiği ana ait görüntüler ortaya çıktı. Selef muhtar Halit Bolat, annesiyle birlikte 6 kişilik grubun saldırısına uğradığını belirterek yapılanların kendisini itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu söyledi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Bitiren Mahallesi'nde gerçekleştirilen 31 Mart Yerel seçimlerinde 2 aday arasındaki seçim 20 oy farkla sonuçlanmıştı. Adem Bekler ve Halit Bolat arasında kıyasıya geçen seçimden galip çıkan muhtar Bekler olmuştu. Seçimin üzerinden geçen yaklaşık 4 ayın ardından Bitiren Mahallesi'nde yaşanan olaylarda halef ve selef muhtar yaralandı. Halef muhtar Bekler, yaşanan olayların ve kendinin yaralanmasının nedeninin seçimden kaynaklı olduğunu iddia etmiş ve açıklamalarda bulunmuştu. Selef muhtar Bolat, olay günü yaşananların muhtar Beklerin eşinin tükürüğüyle başladığını belirterek yaşanan olaylarda kendisinin ve annesini 6 kişilik karşı grup tarafından darp edildiğini iddia etti. Halef muhtar Bekler tarafından darp edildiği ana ait görüntüler ortaya çıkan selef muhtar Bolat, olayların kendisinin yıpratmaya yönelik yaşandığını söyledi.

"Muhtarla evlerimiz karşı karşıya olduğu için annem oradan geçerken karısı tükürüyor"

Bütün olayların mevcut muhtarın eşinin tükürmesiyle başladığını ve olayların seçimden kaynaklı yaşanmadığını belirten selef muhtar Halit Bolat, "2019-2024 yıllarında bir dönem muhtarlık yaptım. Ben muhtarlık yaptığım sürece hiç kimseyi ayırt etmedim. Muhtarlığı kaybettim, yeni muhtar kazandı. Muhtarlığı kazandığı zaman aramızda hiçbir sürtüşme olmadı ama muhtar kazandıktan sonra bir şey oldu. Muhtarla evlerimiz karşı karşıya olduğu için annem oradan geçerken karısı tükürüyor. Annem oradan geçerken bahçemize doğru tükürüyor. Neye tükürüyorsun diyor. Tükürüyorum işte üzerinize alıyorsanız size tükürüyorum dedi. Sonra annemi; muhtar, babası, annesi, karısı ve kız kardeşi annemi darp ediyorlar. Muhtar annemin elini çevirmiş. Ben o esnada tam geliyordum, ne yapıyorsunuz ayıp değil mi bu diye dedim. Sopayla bana da vurdu" dedi.

"Arabadan iner inmez arkamdan gelerek parke taşıyla kafama vurdu"

Kendisini yıpratmak isteyen mevcut muhtarın planlı olarak bu şekilde mahalleyi kışkırtacak durumlarda bulunduğunu ifade eden Halit Bolat, "Başım döndü ve suratıma vurdular. Suratıma vurunca ben yere düştüm. Yere düşünce hepsi bir üzerime çullandı. Hepsi birden üzerime gelince ve o esnada kafamdan kanlar akıyordu. Kafama durmadan darbe vuruyorlardı. Muhtar olmasına rağmen bir köyü barıştıracak ve bir köyü bu kavgalara çıkartmayacak adam kavganın içindeydi. Kendisi kavgayı elinden geldiği kadar büyütmeye çalışıyordu. Öyle bir şey yoktur. Muhtarlık Seçiminden 4 ay geçti, kaybettim ve işim gücüm var benim. Şu an mevcut muhtar beni yıpratmaya çalışıyor ve amacı kendine rakip olmam. Her şey anneme tükürmelerle ve darp etmelerle başladı. Söylenenler doğru değil. Bir dönem ben köyde muhtarlık yaptım. Sevilen kişiyim. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bir dahaki döneme muhtar aday olarak çıkarım diye beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Benim kardeşim Antakya'dan gelirken kalp rahatsızlığı çocuğu var. Karısıyla beraber ikisi geldiği yerde kardeşimin önünü kesiyorlar ve küfür ediyorlar. Bizi kışkırtmaya çalışıyorlar. Kardeşimi darbe etmeye çalışıyorlar. Kardeşimi önü çevirip kardeşimi darbe etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Halef ve Selef Muhtarlar Arasında Kavga - Son Dakika

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