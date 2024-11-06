Hatay\'da Kentsel Dönüşüm Toplantısı

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığında, TOKİ Kentsel Afet Konutları ile Yerinde Kentsel Dönüşüm Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kentteki ihya ve inşa sürecinin başında yer alan Vali Masatlı, çalışmaları yakından takip ediyor. Vali Masatlı Başkanlığı'nda AFAD koordinasyon merkezinde TOKİ Kentsel Afet Konutları ile Yerinde Kentsel Dönüşüm Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; vali yardımcıları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, TOKİ Başkanlığı temsilcileri, Emlak Konut temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri ile inşaat firmalarının temsilcileri katıldı. Toplantıda; kentin yeniden ihya, inşa ve imar sürecinde TOKİ ve Emlak Konut marifetiyle yapımı hızla devam eden kalıcı konutlar proje özelinde ele alınıp değerlendirildi. - HATAY