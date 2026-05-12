Samandağ'da Kurulacak Beton Santraline Tepki: Burada TOKİ Yok, Neden Kuruluyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samandağ'da Kurulacak Beton Santraline Tepki: Burada TOKİ Yok, Neden Kuruluyor?

12.05.2026 23:28  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kurulması planlanan beton santraline bölge halkı itiraz ediyor. Mahalle sakinleri, santralin insan sağlığına ve tarım alanlarına zarar vereceğinden endişe ediyor. Hukuki mücadele başlatacaklarını belirten yurttaşlar, çevre katliamına karşı birlik olacaklarını ifade etti.

Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) – Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Mızraklı ve Uzunbağ mahalleleri arasında kurulması planlanan beton santraline bölge halkı tepki gösterdi. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan mahalle sakinleri, santralin faaliyete geçmesi halinde hem insan sağlığının hem de tarım alanlarının zarar göreceğini belirterek projeye karşı hukuki mücadele başlatacaklarını ifade etti.

Mızraklı ve Uzunbağ mahallelerinde yaşayan yurttaşlar, kurulması planlanan beton santralinin yalnızca bu iki mahalleyi değil, rüzgarın etkisiyle Koyunoğlu, Yeşilköy, Özbekli ve Tomruksuyu başta olmak üzere Samandağ'ın birçok mahallesini olumsuz etkileyeceğini söyledi. Bölge halkı, santral nedeniyle oluşacak toz, atık su ve ağır tonajlı araç trafiğinin doğa ile insan yaşamını tehdit edeceğine dikkat çekti.

"TARIM ALANLARI TEMİZ SU KAYNAKLARI KİRLENECEK"

Bölge halkından Metin Yüksek, beton santralinin kurulmasının planlandığı alanın tarım açısından kritik bir noktada bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Santralin kurulmasının planlanan yer çok kritik bir yer. Tarım alanına çok müsait bir bölge. Mızraklı, Uzunbağ, Koyunoğlu, Yeşilköy ve daha sonrası Özbekli, Tomruksuyu, tüm bu mahalleler bu beton santralinden etkilenecek. Şöyle, eğer arkamdan gördüğünüz gibi Uzunbağ köyü hemen arkamda. Güneyden esen rüzgar tamamıyla o köyün ortasına kadar tozu götürecek. Kuzeyden esen rüzgar ise Mızraklı tarafını etkileyecek. Doğu tarafından gelen rüzgar ise Koyunoğlu ve Yeşilköy'ü tamamıyla etkileyecek. Bunun yanında ağır tonajlı kamyonların girişleri, çıkışları var. Şoförler maalesef bu konuda pek duyarlı değil, hızlı sürüyorlar. Çocuklarımızın can güvenliği söz konusu. Mesela burada atık su, beton santralinin zehirli suyu şu dereye akacak. Bu dere Aknehir tarafına geçecek. Orada büyük bir nehrimiz var. Aknehir'de bahçelerimizi suluyoruz. Hayvanlarımızın sularını veriyoruz. Fidan yetiştiriciliği var orada. Türkiye genelinde fidan yetiştiriciliği yapılıyor. Bölge, fidan yetiştiriciliği konusunda uluslararası anlamda da ün yapan bir yer. Tüm bunlar etkilenecek. Hemen aşağı tarafta arıcılığımız var. Tertemiz doğada bal üretiyoruz. İnsanlarımız buradan ekmeğini çıkarıyor."

"BURADA TOKİ YOK, BU SANTRAL NE İÇİN YAPILIYOR"

İlgili kurumlara da çağrıda bulunan Yüksek, şöyle devam etti:

"Şimdi ben devlet kurumlarına şunu söylüyorum; mesela Sağlık Müdürlüğü, siz neye istinaden böyle bir belge verebildiniz? Çevre Şehircilik Müdürlüğü, bu çevre katliamını onaylamak hangi vicdana sığdı? Devlet Su İşleri, burada sular zehirlenecek. Bunu bizden daha iyi biliyorsunuz. Buna nasıl onay verebildiniz? Şimdi tabii Samandağ İlçe Belediyesi de bu işin içinde ama henüz o ruhsatı vermiş değil. Buradan Samandağ İlçe Belediyesi'ne de sesleniyoruz; lütfen bu yanlışa siz ortak olmayın. Şimdi burada TOKİ inşaatı yok, köy evleri inşaatı yok. Bu santral kime hitap edecek? Tamamıyla ticari. Bu doğayı katletmeye değer mi? Bu yanlıştan bir an evvel dönülmesini temenni ediyorum ve biz sonuna kadar direneceğiz. Bu santralin olmaması için elimizden gelen bütün hukuki süreçleri başlatacağız."

"ÇEKTİĞİMİZ YETER BİRAZ TEMİZ HAVA ALALIM"

Bölgede yaşayan ve çiftçilik yapan Muhsin Duran da beton santralinin hem çevreye hem de insan sağlığına zarar vereceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok etkiledi ve çok etkileyecek. Daha önce de bunun zararlarını görmüşüm. Ben bir halk çocuğu olarak, bir millet olarak biz buna karşıyız. İstemiyoruz. Sadece bu halka, bu çevreye zararlı değil, herkese zararlı. Tüm Türkiye'deki mandalina, portakaldan, sebzeden, narenciyeden yiyecek olan kişiler zarar görecek, zehirlenecekler. Çünkü buradan çıkan sebzeler, meyveler tüm Türkiye'ye dağılıyor. Bir insanın çıkar meselesi için koskocaman Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de 40 milyon insanını zehirleyecek. Biz pandemi geçirdik, deprem geçirdik, yoksulluk geçirdik, her şeyi geçirdik. Yeter. Yeter, çektiğimiz yeter. Bize yeter. Zaten birkaç senemiz ömrümüz kaldı. O da temiz hava alarak yaşayalım. Yoksa hepimiz göçeceğiz, gideceğiz bu dünyadan."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samandağ'da Kurulacak Beton Santraline Tepki: Burada TOKİ Yok, Neden Kuruluyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Dünyaca ünlü festivalde skandal Genç kadın kabusu yaşadı Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı
Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Dolu, sağanak, hortum 5 gün Türkiye’yi esir alacak Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Hacıosmanoğlu, Montella’ya teklif yapan takımın adını verdi Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi

11:54
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı! Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:43
Pusu kurmuş Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 12:08:33. #7.13#
SON DAKİKA: Samandağ'da Kurulacak Beton Santraline Tepki: Burada TOKİ Yok, Neden Kuruluyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.