Hatay'da Ramazan Alışverişi: Esnaf ve Vatandaş Zor Günde

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Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay'da Ramazan hareketliliği esnafın yüzünü güldürecek seviyede değil. Az da olsa satışları olduğunu söyleyen esnaf, deprem öncesi beş kilo alanın şimdi bir kilo aldığını söyledi. Esnaf Coşkun Başçeken, "Alım gücü deprem sonrası düştü. Eskiden çoğu insanı tanıyorum beş kilo alırdı, şimdi bir kilo alıyor. Asrın felaketini yaşadık. Çok insan kaybettik. Hayat bir şekilde devam ediyor, mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşların alışveriş telaşı arttı. Depremde ağır hasar alan ve vatandaşların çoğunun hala konteyner kentte yaşadığı Hatay'da ise esnaf satış yapamamaktan, vatandaş ise alım gücünün düşmesinden şikayetçi.

"Sabahtan beri 20 kilo kabak zor sattım, kimsede para yok"

Sebze satan Mehmet Güveç, tezgahında 50 kilo kabaktan 30 kilo kaldığını, kilo başına 2 TL kar ettiğini vurguladı. Bir lokantaya girildiğinde 300 TL'den aşağı çıkılamadığını, tezgahta neredeyse zararına satış yapmasına rağmen insanların hala pazarlık yaptığını belirten Güveç, "Alan da bir kilo almıyor. Geçenlerde kadın bir tane kabak aldı. Kilosu 20 TL sattığım kabağı 15 TL'den vermemi istiyorlar. Poşetin kilosu 80 TL olmuş nasıl olacak bu iş? Akşam eve ekmek alacağım, kar olmayınca ne ile alacağım" diye sordu.

Kimsenin bir şey alacak gücü kalmadığını kaydeden Güveç, kimsenin Ramazan'ı düşünemediğini, herkesin cebini düşündüğünü belirterek, "Bu kabak 100 TL olsun cebimde para varsa pahalı sayılmaz. 1 TL olsun cebimde para yoksa pahalı sayılır. Millette para olsa hiçbir şey pahalı olmazdı" dedi.

"Bir kilo da alan var on kilo da fakat alım gücü düştü"

Aynı pazarda sokağında yöresel süt ürünleri, hurma, nar ekşisi, tahin satan Osman Arslanlar, deprem sonrası alım gücünün çok düştüğünü vurguladı. Şu an alım gücünün bütçeye göre değiştiğini vurgulayan Arslanlar, "250 gram da alan var bir kilo da on kilo alan da var. Ramazan'dan dolayı daha yoğun bugün. Yoğunluk tahin pekmezde. Herkes bütçesine göre" diye konuştu.

Deprem öncesi Defne ilçesi Çekmece caddesinde dükkanı olduğunu ve yıkıldığını söyleyen Coşkun Başçeken, yıllardır Hatay'da tavuk satışı yapıyor. Bu bölgenin Hatay'ı en uygun fiyatlı yeri olduğunu belirten Başçeken, dar gelirli ailelerin alışverişi bu bölgeden yaptığını kaydetti.

Et fiyatları çok pahalı olduğu için vatandaşların Ramazan ayında tavuğu daha çok tercih ettiğini belirten Başçeken, "Alım gücü deprem sonrası düştü. Eskiden çoğu insanı tanıyorum beş kilo alırdı, şimdi bir kilo alıyor. Asrın felaketini yaşadık. Çok insan kaybettik. Hayat bir şekilde devam ediyor, mücadele etmeye devam edeceğiz. Devlet bu konuda bazı gereklilikleri yapıyor. O destek sayesinde şimdiki alışveriş oluyor. Şu an imkanı sadece inşaat sektörü. Bu sektörde de buranın yerli insanı değil de dışarıdan gelen insanlar çalışıyor. Buranın insanı da konteynerlerde bir şekilde devam ediyor" diye konuştu. Başçeken ayrıca çok sık elektrik kesintisi yaşandığını, buradaki esnafın bu konuda zorlandığına dikkat çekerek, jeneratör olmasa hallerinin çok zor olduğunun altını çizdi.