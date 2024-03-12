Hatay\'da Ramazan alışverişi sessiz ve buruk geçiyor

Hatay'da vatandaşların geçtiğimiz yıllarda Ramazan alışverişi için akın ettikleri Antakya ticaretinin merkezi konumundaki tarihi Uzun Çarşı'da sessizlik ve burukluk hakim.
Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da ticaretin merkezi konumunda olan Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı da zarar görmüştü. 3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıda bin 700 iş yerinden bazıları yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Depremin yaralarını sarmak için memleketine dönen afetzede esnaf, yeniden iş yerlerini açmış ve hayata başlamıştı. Deprem öncesinde ticaretin merkezi olan tarihi çarşı, Ramazan ayında alışveriş için vatandaşların vazgeçilmez noktasıydı. Geçtiğimiz yıllarda vatandaşların iftarlık ve sahurluk alışverişlerini yapmak için akın ettikleri çarşıda bu yıl sessizlik ve burukluk hakim.
"Geçen yıllara göre yoğunluk az, geçtiğimiz yıllar Hataylılar memleketindeydi"
Tarihi çarşıda uzun yıllardır esnaflık yapan Edip Daş, "İnşallah rabbimin izniyle iyi olacağız. İnsanlarımız yavaş yavaş geliyor. Ramazan'ın ilk günleri zayıf olur. Geçen yıllara göre yoğunluk az, geçtiğimiz yıllar Hataylılar memleketindeydi. Eskiden Ramazan ayında künefeyi ve kadayıfı yetiştiremezdik" dedi.
"Geçen sene buruk geçmişti, bu sene de öyle"
Ramazan ayının geçtiğimiz yıl da buruk geçtiğini dile getiren çarşı esnafı Sait Ertuğrul, "Ramazan'ın başlamasıyla biraz hareketlilik var. Geçen sene buruk geçmişti, bu sene de öyle. Yapacağımız bir şey yok. Takdir ilahi, inşallah aynı felaketi bir daha yaşamayız. Geçen yıllarda yaşadığımız Ramazan ayını özlüyoruz, arıyoruz. Hemşehrilerimiz, göç edip gittiler" ifadelerini kullandı.
"Şu an çarşı bomboş, ben hiç burayı böyle görmemiştim"
Alışveriş yapmak için çarşıya gelen Selvi Karaömer, çarşıda yoğunluk olmadığına dikkat çekerek "Çarşıda şu an hiç kimse yok. Şu an çarşı bomboş, ben hiç burayı böyle görmemiştim. Geçtiğimiz yıllarda adım atacak yer yoktu, insanlarla tıklım tıklım olurdu. Şu an çarşı bomboş, baharatçıların önü dolu olurdu. Buruk bir Ramazan ayı yaşıyoruz" dedi.
Çarşının geçtiğimiz yıllarda hınca hınç dolu olduğunu ifade ede Cengiz Karaömer, "Uzun Çarşı'yı hiç böyle görmemiştik, ilk defa böyle görüyorum. Her zaman doluydu, iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık olurdu. Şimdi kimse yok, ne yapacağız bilmiyoruz" şeklinde konuştu. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Hatay'da Ramazan alışverişi sessiz ve buruk geçiyor - Son Dakika
Posof'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü törenlerle kutlandı. Programda caddeler bayraklarla süslendi, Kuran okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Çelenk sunumuyla başlayan programda saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu. Şehitliğe gidilerek dualar edildi. Belediye Başkanı tarafından konuşma yapıldı ve öğrenciler tarafından şiirler okundu. Program, ödül töreniyle sona erdi.
Samsun Kadın Dayanışması tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, yerel yönetimlerden beklenen hizmetler dile getirilerek, "Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır, yerel yönetimlere katılması için teşvik edilir. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular." denildi.
Muratpaşa Belediyesi'nde seçilen belediye meclis üyeleri, son toplantılarını yaparak vedalaştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, birlik ve beraberlikle karar mekanizmalarını oluşturduklarını belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8. Yargı Paketi'nin ikinci bölüm görüşmelerinde emeklilere verilecek ikramiyenin hak temelli ele alınması gerektiğini belirtti. Tanrıkulu, ikramiyenin objektif kriterlere bağlanması ve düzenli olarak artırılması gerektiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan'ın çağdaş, modern ve yaşanabilir bir ilçe olmasını hedeflediklerini söyledi. Gelişmişlik düzeyinde geriye düşen Hekimhan'ı ayağa kaldırmak için önemli projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Mardin'in sorunlarını çözme sözü verdi ve sık sık Mardin'e gelip çalışmaları yerinde görmeye devam edeceklerini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerin galibi AK Parti olacağını belirtti. Yılmaz, seçim havasının ülkeyi sardığını ve AK Parti'nin büyük şehirlerde iddialı olduğunu ifade etti. Aday belirleme sürecinin milletin istekleri doğrultusunda gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, kentlerin de ülkeler gibi yarıştığını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un deprem güvenliği konusunda önemli çalışmalar yaptığını söyledi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Pazaryolu ilçesinde inşa edilen Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine yoğun ilgi gösterildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şehirlerimizin ve ilçelerimizin sorunlarına gerçekçi çözümler ve proje üreten, şehrinin ihtiyacına göre gelecek vizyonu çizebilen yerel yönetimlere ihtiyacımız var.
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini duyurdu. Abbas'ın Türkiye ziyareti, Filistin-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel konuların ele alınması amacıyla gerçekleştirilecek.
Opera, sinema ve müzik alanında eserler veren çok yönlü sanatçı Altan Günbay'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Günbay, 1931 yılında Konya'da doğdu ve sanat hayatına Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başladı. Birçok filmde rol alan ve opera sahnelerinde başarıyla yer alan Günbay, Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından biri olarak tanındı. Ayrıca müzikler besteledi ve yapımcılık da yaptı. Günbay, 2014 yılında hayatını kaybetti.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, yerel seçimlere sayılı günler kala proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Mustafa Denizli ve Çiğdem Kayalı da kızları Lal Denizli'yi izleyen davetliler arasındaydı.
Sizin düşünceleriniz neler ?