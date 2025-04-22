Hatay'da TOKİ Kamulaştırmasına Protesto: 'Hangi Vicdan Alacak?' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hatay'da TOKİ Kamulaştırmasına Protesto: 'Hangi Vicdan Alacak?'

Geniş Video İzle

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, zeytinlik ve tarım arazilerinin TOKİ için kamulaştırılmasına karşı mahalleli fidanlarla yürüyüş yaptı. CHP Milletvekili Servet Mullaoğlu, topraklarını kaybeden ailelerin yaşadığı acıya dikkat çekti. Eylemde 'Hak hukuk adalet' sloganları atıldı.

22.04.2025 01:08  Güncelleme: 05:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber:  Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık mahallesinde zeytinlik ve tarım arazilerinin TOKİ için kamulaştırılmasına tepkiler devam ediyor. Bölge halkı kamulaştırmaya karşı slogan ve fidanlarla yürüdü. Eylemde konuşan Toprağı kamulaştırılan Mağaracıklı Zarife Yükler, "Oğlum 25 yıl Arabistan'da da çalıştı o toprağı almak için. Depremde vefat etti. Hangi vicdan gelip onu benden alacak önce beni oraya gömmeleri lazım" diye konuştu. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise "Sonuna kadar sizlerle beraber olacağız, gücümüz neye yeterse gerekirse sizinle burada yatacağız ama asla burada sizin topraklarınızı almalarına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık mahallesinde zeytinlik ve tarım arazilerinin TOKİ için kamulaştırılmasına karşı vatandaşların eylemi sürüyor.  Mağaracık Mezarlığı civarında kamulaştırılan alana yürümek için bir araya gelen mahalleliye CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, TİP, TÖP, Dem parti emek ve meslek örgütleri de katılarak, destek verdi.

Ellerinde fidanlarla yürüyen yurttaşlar, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" "Hak hukuk adalet" "Hükümet istifa" "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

Eylemde konuşan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, bu toprakların sıradan topraklar olmadığını, bu toprakları almak için babaların Suudi Arabistan çöllerinde, bin bir emekle para kazandığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Evde de hanımı, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyordu. Binbir emekle alınan o toprakları siz bir gecede 'ben yaptım oldu' mantığıyla alamazsınız. Sopayla kamu hizmeti yapamazsınız, geçti o dönemler. 'Biz her istediğimizi yaparız, hukuk tanımayız' o dönemler de geçti, gidiyorsunuz zaten. Hepimiz çok iyi biliriz ki bin bir emekle alınan topraklar sadece parayla alınmadı, bu topraklar... bir taraftan çocuklara bakılırken bir taraftan da bu bahçelerde sabahtan akşama kadar emek var. Bu bahçeler toprak olmanın çok ötesinde yaşam damarı. Asla o damarların kesilmesine müsaade etmeyeceğiz.

"Batsın sizin hizmetinin, sizden gelen hayrı da istemiyoruz"

Hükümetin "Biz hizmet getireceğiz" söylemini Amerika'nın Ortadoğu'ya demokrasi getirmesine benzeten Mullaoğlu, şöyle devam etti:

"Aynı anlayışla olan hizmeti de demokrasiyi de bütün bu zalimlerin hizmet anlayışını da ayaklarımız altına alıyoruz. Yeter artık her gün sabah uyanıyoruz bir gün Büyükşehir Belediye Başkanının diplomasını alıyorlar, saçma sapan iddialarla insanlar içeri alınıyor, bir gün burada vatandaşlarımızın evladının emeği ile aldığı evladını kaybetmiş, topraklardan hangi vicdanla çıkaracaksınız. Batsın sizin hizmetiniz istemiyoruz sizden gelecek hayrı da istemiyoruz. Sonuna kadar sizlerle beraber olacağız, gücümüz neye yeterse gerekirse sizinle burada yatacağız ama asla burada sizin topraklarınızı almalarına müsaade etmeyeceğiz."

Mağaracıklı Zarife Yükler: "Oğlum o topraklar için 25 yıl çalıştı, hangi vicdan benden alacak?"

Toprağı kamulaştırılan Mağaracıklı Zarife Yükler ise kürsüden şöyle konuştu:

"Şimdi bu proje çizilirken 1.500 dönüm arazi tapuludur, gidiyor, bunun arkasında topraksızlaştırılma var. Kimisinin dört dönüm var ama arkasında dört yüz kişilik nüfusu var. Ayağını toprağa basacak yer kalmıyor. Bu nasıl bir düzen, bu nasıl bir sistem, bu nasıl bir vicdan. Ben buradan vicdanlara sesleniyorum, bu projeyi çizenler mutlaka geri adım atmalıdır yoksa halkımızın vicdanında yargılanacaklardır. Oğlum 25 yıl Arabistan'da da çalıştı, o toprağı almak için. Depremde vefat etti. Hangi vicdan gelip onu benden alacak önce beni oraya gömmeleri lazım."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

SERVET MULLAOĞLU, Yerel Haberler, Milletvekili, Politika, Samandağ, Çevre, Hukuk, Tarım, Hatay, Yerel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da TOKİ Kamulaştırmasına Protesto: 'Hangi Vicdan Alacak?' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

00:15 Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 05:52:11. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da TOKİ Kamulaştırmasına Protesto: 'Hangi Vicdan Alacak?' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement