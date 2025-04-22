Hatay'da TOKİ Kamulaştırmasına Protesto: 'Hangi Vicdan Alacak?'

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık mahallesinde zeytinlik ve tarım arazilerinin TOKİ için kamulaştırılmasına tepkiler devam ediyor. Bölge halkı kamulaştırmaya karşı slogan ve fidanlarla yürüdü. Eylemde konuşan Toprağı kamulaştırılan Mağaracıklı Zarife Yükler, "Oğlum 25 yıl Arabistan'da da çalıştı o toprağı almak için. Depremde vefat etti. Hangi vicdan gelip onu benden alacak önce beni oraya gömmeleri lazım" diye konuştu. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise "Sonuna kadar sizlerle beraber olacağız, gücümüz neye yeterse gerekirse sizinle burada yatacağız ama asla burada sizin topraklarınızı almalarına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık mahallesinde zeytinlik ve tarım arazilerinin TOKİ için kamulaştırılmasına karşı vatandaşların eylemi sürüyor. Mağaracık Mezarlığı civarında kamulaştırılan alana yürümek için bir araya gelen mahalleliye CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, TİP, TÖP, Dem parti emek ve meslek örgütleri de katılarak, destek verdi.

Ellerinde fidanlarla yürüyen yurttaşlar, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" "Hak hukuk adalet" "Hükümet istifa" "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

Eylemde konuşan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, bu toprakların sıradan topraklar olmadığını, bu toprakları almak için babaların Suudi Arabistan çöllerinde, bin bir emekle para kazandığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Evde de hanımı, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyordu. Binbir emekle alınan o toprakları siz bir gecede 'ben yaptım oldu' mantığıyla alamazsınız. Sopayla kamu hizmeti yapamazsınız, geçti o dönemler. 'Biz her istediğimizi yaparız, hukuk tanımayız' o dönemler de geçti, gidiyorsunuz zaten. Hepimiz çok iyi biliriz ki bin bir emekle alınan topraklar sadece parayla alınmadı, bu topraklar... bir taraftan çocuklara bakılırken bir taraftan da bu bahçelerde sabahtan akşama kadar emek var. Bu bahçeler toprak olmanın çok ötesinde yaşam damarı. Asla o damarların kesilmesine müsaade etmeyeceğiz.

"Batsın sizin hizmetinin, sizden gelen hayrı da istemiyoruz"

Hükümetin "Biz hizmet getireceğiz" söylemini Amerika'nın Ortadoğu'ya demokrasi getirmesine benzeten Mullaoğlu, şöyle devam etti:

"Aynı anlayışla olan hizmeti de demokrasiyi de bütün bu zalimlerin hizmet anlayışını da ayaklarımız altına alıyoruz. Yeter artık her gün sabah uyanıyoruz bir gün Büyükşehir Belediye Başkanının diplomasını alıyorlar, saçma sapan iddialarla insanlar içeri alınıyor, bir gün burada vatandaşlarımızın evladının emeği ile aldığı evladını kaybetmiş, topraklardan hangi vicdanla çıkaracaksınız. Batsın sizin hizmetiniz istemiyoruz sizden gelecek hayrı da istemiyoruz. Sonuna kadar sizlerle beraber olacağız, gücümüz neye yeterse gerekirse sizinle burada yatacağız ama asla burada sizin topraklarınızı almalarına müsaade etmeyeceğiz."

Mağaracıklı Zarife Yükler: "Oğlum o topraklar için 25 yıl çalıştı, hangi vicdan benden alacak?"

Toprağı kamulaştırılan Mağaracıklı Zarife Yükler ise kürsüden şöyle konuştu:

"Şimdi bu proje çizilirken 1.500 dönüm arazi tapuludur, gidiyor, bunun arkasında topraksızlaştırılma var. Kimisinin dört dönüm var ama arkasında dört yüz kişilik nüfusu var. Ayağını toprağa basacak yer kalmıyor. Bu nasıl bir düzen, bu nasıl bir sistem, bu nasıl bir vicdan. Ben buradan vicdanlara sesleniyorum, bu projeyi çizenler mutlaka geri adım atmalıdır yoksa halkımızın vicdanında yargılanacaklardır. Oğlum 25 yıl Arabistan'da da çalıştı, o toprağı almak için. Depremde vefat etti. Hangi vicdan gelip onu benden alacak önce beni oraya gömmeleri lazım."