 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'da Vinçle Park Yeri Bulma Çözümü - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da Vinçle Park Yeri Bulma Çözümü

Hatay'da bir vatandaş, kullanmadığı aracına park yeri bulmakta güçlük çekince, vinçle arkadaşına ait konteyner iş yerinin üzerine koydu. Konteyner iş yeri çalışanları ve sahibi, çökme riski olmadığını düşündükleri ekmek teknelerinde çalışmaya devam ediyorlar.

Hatay\'da Vinçle Park Yeri Bulma Çözümü
02.01.2024 - 08:51,
Abone Ol

Hatay'da bir vatandaş, kullanmadığı aracına park yeri bulmakta güçlük çekince, vinçle arkadaşına ait konteyner iş yerinin üzerine koydu.

Depremin vurduğu Hatay'da asrın felaketi sonrası yüzlerce esnaf konteyner ve prefabrik iş yerlerinde hizmet verdi. Antakya ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde ise ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Sanayi sitesinde esnaflık yapan bir vatandaş, kullanmadığı aracına sabit park yeri bulmakta güçlük çekti. Çözümü de aracını vinçle komşusu olan Öner Özdemir'e ait çelik konteynerin üzerine koymakta buldu. Görenlerin ilgisini çeken manzaranın ortaya çıktığı konteyner iş yeri çalışanları ve sahibi Özdemir ise çökme riskinin olmadığını düşündükleri ekmek teknelerinde çalışmaya devam ediyorlar.

"Reklam değil, park yeri olmadığı için yukarıya koydu"

Üzerindeki araçla dikkat çeken iş yerinin sahibi Öner Özdemir, komşusunun park yerine karşı çözümü bu şekilde bulduğunu belirterek, "Depremden sonra konteyner iş yerinde hizmet vermeye başladık. Bu araç bizim komşunun. Aracı bizim çelik iş yerinin üstüne koydu. Gelen giden sürekli soruyor, bu araç ne diye. Köşeye koymuştu orada da sürekli yer kaplıyordu. Sürekli çekin çekin diyorlardı, en son üste koydu. Reklam değil, park yeri olmadığı için yukarıya koydu, park yeri çözümünü buldu. Gelen, giden sürekli aracı soruyor. Konteyner tam çelik olduğu için o yüzden korkmuyoruz" dedi.

Bölgede esnaflık yapan Hakan Erdoğan ise ilk gördüğünde şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Burası Antakya'da sanayi bölgesi. Ben ilk gördüm şaşırdım, bu arabayı nasıl koydular dedim. Tam olarak neticesini ben de bilmiyorum. İlginç elbette. Ben Kıbrıs'tan gelen bir araç olduğunu ve tarihi olabileceğini düşündüm. Sonradan gerçeği öğrendik" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antakya, Hatay, Olaylar, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Vinçle Park Yeri Bulma Çözümü - Son Dakika


08:52
Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi
08:45
Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
08:40
'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı
08:03
Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor
07:35
Japonya'da 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi Japonya'da 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
07:29
Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti
07:26
İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen kamyona çarptı: 9 yaralı İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen kamyona çarptı: 9 yaralı
06:25
Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı

Son Dakika
08:52 Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi
08:45 Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
08:40 "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı
08:03 Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor
07:35 Japonya'da 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
07:26 İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen kamyona çarptı: 9 yaralı
06:25 Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı
00:37 Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 09:29:02. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Vinçle Park Yeri Bulma Çözümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement