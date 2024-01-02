Hatay\'da Vinçle Park Yeri Bulma Çözümü

Hatay'da bir vatandaş, kullanmadığı aracına park yeri bulmakta güçlük çekince, vinçle arkadaşına ait konteyner iş yerinin üzerine koydu.

Depremin vurduğu Hatay'da asrın felaketi sonrası yüzlerce esnaf konteyner ve prefabrik iş yerlerinde hizmet verdi. Antakya ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde ise ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Sanayi sitesinde esnaflık yapan bir vatandaş, kullanmadığı aracına sabit park yeri bulmakta güçlük çekti. Çözümü de aracını vinçle komşusu olan Öner Özdemir'e ait çelik konteynerin üzerine koymakta buldu. Görenlerin ilgisini çeken manzaranın ortaya çıktığı konteyner iş yeri çalışanları ve sahibi Özdemir ise çökme riskinin olmadığını düşündükleri ekmek teknelerinde çalışmaya devam ediyorlar.

"Reklam değil, park yeri olmadığı için yukarıya koydu"

Üzerindeki araçla dikkat çeken iş yerinin sahibi Öner Özdemir, komşusunun park yerine karşı çözümü bu şekilde bulduğunu belirterek, "Depremden sonra konteyner iş yerinde hizmet vermeye başladık. Bu araç bizim komşunun. Aracı bizim çelik iş yerinin üstüne koydu. Gelen giden sürekli soruyor, bu araç ne diye. Köşeye koymuştu orada da sürekli yer kaplıyordu. Sürekli çekin çekin diyorlardı, en son üste koydu. Reklam değil, park yeri olmadığı için yukarıya koydu, park yeri çözümünü buldu. Gelen, giden sürekli aracı soruyor. Konteyner tam çelik olduğu için o yüzden korkmuyoruz" dedi.

Bölgede esnaflık yapan Hakan Erdoğan ise ilk gördüğünde şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Burası Antakya'da sanayi bölgesi. Ben ilk gördüm şaşırdım, bu arabayı nasıl koydular dedim. Tam olarak neticesini ben de bilmiyorum. İlginç elbette. Ben Kıbrıs'tan gelen bir araç olduğunu ve tarihi olabileceğini düşündüm. Sonradan gerçeği öğrendik" şeklinde konuştu. - HATAY