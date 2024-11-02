Hatay\'da Yeni Deprem Konutları

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Hatay'da inşaatında 6 bin 49 işçinin çalıştığı ve 3 milyon 76 bin metrekare alana inşa edilen Dikmece deprem konutları, Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi olma özelliği taşıyor. TOKİ tarafından inşa edilen Dikmece deprem konutlarında 10 bin 335 afet konutunun 3 bin 830'unun hak sahibi belli oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden olmuş ve Hatay'da binlerce konut yerle bir olmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem sonrası gösterdiği yoğun gayretle asrın felaketinin yıkım yaptığı bölgelerde afet konutlarının inşasında başlanmıştı. Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da şuana kadar ihalesi yapılan, inşaatına başlanan ve hak sahibine teslim edilen toplam 158 bin 200 bağımsız bölüm bulunuyor. Bu konutlardan 26 bin 260'ının hak sahibiyse çekilen kuralarla belirlendi ve vatandaşlar sıcak yuvalarında depremin yıl dönümü itibariyle yaşamaya başladılar. Türkiye'nin en büyük 2. şantiyesi olma özelliği taşıyan Antakya ilçesindeki Dikmece deprem konutları, 3 milyon 76 bin metrekare alana inşa ediliyor ve 6 bin 49 işçi mesai yapıyor. 8 etaptan oluşan 608 bloka sahip 10 bin 335 konutun inşa edildiği Dikmece deprem konutlarında, 3 bin 830 konutun hak sahibi belirlendi. Göreve geldiği günden itibaren bölgedeki iyileştirme çalışmalarında başında olan Hatay Valisi Mustafa Masatlı'da Dikmece deprem konutlarında incelemelerde bulunarak açıklama yaptı.

"Konutlarımızdan 26 bin 260'ıncısının hak sahibini Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle belirlemiş olduk"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tarihin ana karadaki en büyük afetlerinden birinin 6 Şubat'ta yaşandığını ve Hatay'da 175 bin 52 hak sahibinin olduğunu belirterek "Tarihin ana karadaki en büyük afetlerinden birisini yaşadık. 6 Şubat ve devamındaki depremler, literatüre görüntü değiştiren deprem olarak geçti ve bizlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük hak sahipliğini Hatay'da oluşturduk. 175 bin 52 hak sahibi oluştu ve bunlardan 136 bin 639 konut hak sahibimiz oluştu. Cumhurbaşkanımızın, liderliğinde ve riyasetinde Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuna başladık. Bu iyileştirme operasyonunda şuan itibariyle 158 bin 200 bağımsız bölümün inşaatı tamamlandı, inşaatı devam ediyor veya ihale edildi. Konutlarımızdan 26 bin 260'ncısının hak sahibini Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle belirlemiş olduk" dedi.

"Şehrimizin hemen yanında büyükçe bir uydu şehir oluşuyor"

Dikmece deprem konutları hakkında bilgi veren Vali Masatlı, bölgede 10 bin 335 konutun inşa edildiğini belirterek "Bu görmüş olduğunuz bölge 3 milyon metrekareden fazla alana sahip, 8 farklı etaptan ve 608 bloktan oluşan toplamda 10 bin 335 konutu içeren bir saha. Bu sahayla ilgili şuana kadar 3 bin 830 bağımsız bölümün hak sahibini belirlemiş olduk. İnşaatlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Şehrimizin hemen yanında büyükçe bir uydu şehir oluşuyor" dedi.

"9 büyükülüğünde depreme dayanabilecek kabiliyette ve güçte binalarımız inşa ediliyor"

Deprem konutlarının büyüklüğünde şiddetindeki bir depreme dayanabilecek güçte inşa edildiğine değinen Vali Masatlı, "Özellikle zemin etütlerine dikkat ediyoruz, zemin güçlendirmesine çok dikkat ediyoruz. Temeller radye temel olarak inşa ediliyor ve diğer katlar çıkılıyor. Bundan sonra inşallah, herhangi bir olumsuz doğal afetle karşı karşıya gelmeyiz. Ancak, 9 şiddetinde depreme dayanabilecek kabiliyette ve güçte binalarımız inşa ediliyor. Vatandaşlarımız da müsterih olsunlar, en kısa zamanda konutlarımıza kendilerini yerleştireceğiz ve depremin izlerini silmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Evimi çok güzel buldum, sanki bir rüyada gibiyim"

Depremde evi yıkılan ve yeni yuvasına kavuşmanın heyecanını yaşayan Mehmet Cuma Kaya, "Evimi çok güzel buldum, sanki bir rüyada gibiyim. Böyle bir evi tahmin edip, tasarlayamıyordum onun için çok mutluyum. İlk yerleşen biz olduk" dedi.

"Anahtarı aldığımda artık bir evim olduğu için kuş gibi uçtum"

Deprem konutlarının inşasında emeği geçenlere teşekkürlerini dile getiren Fatma Kaya, "Çok güzel rabbim, razı olsun. Bu kadarına bin defa şükür. Deprem sonrası bir anda ayağa kalktık, bin defa şükürler olsun. Böyle bir ev hayalimde bile yoktu. Hayallerimiz gerçek oldu, yuvamız oldu artık. Anahtarı aldığımda artık bir evim olduğu için kuş gibi uçtum. Emeği geçenlere yüz bin defa teşekkür ederim, rabbim razı olsun" dedi. - HATAY