Hatay'da yüksek faiz oranları araba pazarını olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da yüksek faiz oranları araba pazarını olumsuz etkiliyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde her pazar günü kurulan ve 300 ila 500 aracın satışa sunulduğu araba pazarında faiz oranlarının yüksek olması alım ve satımı olumsuz etkiliyor. Faizlerin yüksek olması sebebiyle vatandaşlar araç satın almakta güçlük çekiyor. Galericiler de faizlerin yüksek olması nedeniyle pazara gelerek araç satmaya çalışıyor. Araba pazarında her fiyata ve her bütçeye uygun araç bulunmasına rağmen, faiz oranları piyasayı olumsuz etkiliyor.

10.06.2024 23:06
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Hatay'ın Antakya ilçesinde her pazar günü kurulan ve 300 ila 500 aracın satışa sunulduğu araba pazarında faiz oranlarının yüksek olması alım ve satımı olumsuz etkiliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da yıllardır her pazar günü kurulan araba pazarı uzun zaman sonra yeniden kurulmaya başlandı. Vatandaşların hiçbir ücret ödemeden gelip araçlarını satışa sundukları araba pazarı, Hataylıların araç alım ve satımında uğrak noktası. Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kurulan pazarda 300 ila 500 arasında araç satışa sunuluyor. Türkiye 2. el araç piyasasının kalbinin attığı noktalardan olan pazarda her fiyata ve her bütçeye uygun araç almak mümkün fakat artan faiz oranları piyasayı olumsuz etkilemiş durumda. Faiz oranlarının yüksek olması sebebiyle vatandaşlar araç satın almakta güçlük çekiyor.

"İnsanların faize para yatırmalarından dolayı biz galericiler bile burada araç satmaya çalışıyoruz"

Faizlerin yüksek olması nedeniyle galericilerin pazara gelerek araç satmaya çalıştığını ifade eden Mustafa Bilgin, "Burada vatandaşlar araçlarını zararına veya karına göre satmaya çalışıyor. Kredilerin yüksek olması ve insanların faize para yatırımlarından dolayı biz galericiler bile burada araç satmaya çalışıyoruz. Sattığımız araçlardan da zarar ediyoruz. Burada fiyatlar aracına göre değişir ama ortalama 100 bin TL ila 1 milyon TL arasında araç bulunuyor. Burada her bütçeye uygun araç bulunur. Piyasaların kapanmadan önceki 600 bin TL olan aracın 500 bin TL'ye düştüğünü görüyoruz. İnsanlar faizden dolayı araçlarını satamıyor. Binici yok. İnsanlar aracını satıyor ve parasını bankaya yatırıyor. Çünkü faiz oranı yüksek, kazanç yok ve araç piyasası ölü" dedi.

Araba pazarının kurbanlık pazarından daha yoğun geçtiğini söyleyen İrfan Karakuş, "Araba pazarında şu an 350 - 500 arasında araç var. Araba pazarı her pazar burada kurulur. Burada insanlar ikinci el ve ömrünü bitirmekte olan araçlarını satmaya geliyorlar. Burada depremden çıkmış araçlar da var. Bayram öncesi aşırı bir yoğunluk var. Burası kurbanlık pazarından daha yoğun geçiyor" şeklinde konuştu.

"İnsanlar, banka faizleri yüksek olduğu için ticaret yapmaktan vazgeçip garanti olsun diye faize yatırım yapıyorlar"

Araba pazarında 150 bin TL ila 1 milyon TL arasında araçların satıldığını belirten Ahmet Çelik, "Burada kurulan araba pazarında insanlar ticaret yapmaya çalışıyorlar. Her pazar burada kurulur. Sabah saatlerinde başlar öğlen saatlerinde biter. Araba piyasası modellerine göre değişiyor ve piyasada genel bir durgunluk var. Burada 150 bin TL ila 1 milyon TL'ye kadar araçları alınıp satılıyor. Araba satan kişi geri araba almıyor. Banka faizlerinin yüksek olduğu için ticaret yapmaktan vazgeçip garanti olsun diye faize yatırım yapıyorlar. Buradaki aracıma 550 bin TL istiyorum. Giriş maliyeti 600 bin TL'dir. 50 bin TL zararına satıyorum ama müşteri bulamıyoruz. 1 aydır aracımı buraya getiriyorum" dedi.

"Buraya yaklaşık 1 aydır gidip geliyorum ama aracımı satamıyorum, piyasa çok durgun"

1969 model aracını 1 aydır satamadığını söyleyen İsmail Sağbaş, "Buraya yaklaşık 1 aydır gidip geliyorum ama aracımı satamıyorum, piyasa çok durgun. Kredilerin yüksek olduğu için hiç kimse araba almıyor. Elinde olan parasını bankalara yatırıyor. Benim arabam 1969 model klasik olduğu için her şeyiyle orijinal bir arabaya, 600 bin TL istiyorum. Müşteri hiç yok. Zaman geçiriyoruz burada. Krediler düşerse araba piyasası canlanır" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da yüksek faiz oranları araba pazarını olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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