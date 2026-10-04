Hatay Defne'de 136'ncı cami TOKİ Hz. Hasan Camii, Vali Masatlı'nın katılımıyla açıldı - Son Dakika
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Hatay Defne'de 136'ncı cami TOKİ Hz. Hasan Camii, Vali Masatlı'nın katılımıyla açıldı

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Hatay Defne\'de 136\'ncı cami TOKİ Hz. Hasan Camii, Vali Masatlı\'nın katılımıyla açıldı
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Hatay'ın Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'ndeki TOKİ Hz. Hasan Camii, deprem sonrası inşa edilen 136'ncı cami olarak Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla açıldı. Kentte 136 cami, 51 Kur'an kursu ve 13 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete alınırken 35 caminin inşası sürüyor.

Hatay'da depremin ardından inşa edilen 136'ncı cami olan TOKİ Hz. Hasan Camii, Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı. Hatay'da asrın felaketinden bu yana inşa edilen 136'ncı cami Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde bulunan TOKİ Hz. Hasan Camii, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı. Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan kentte inşası tamamlanan; 136 cami, 51 Kur'an kursu, 13 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açılırken 35 caminin de imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

"Defne ilçemiz Orhanlı Mahallesi'ndeki 136'ncı camimizin açılışının mutluluğunu yaşıyoruz"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Defne ilçemiz Orhanlı Mahallesi'ndeki 136'ncı camimizin açılışının mutluluğunu yaşıyoruz. Asrın felaketiyle beraber maalesef camilerimiz ve dini tesislerimiz de önemli ölçüde zarar gördü. 6 Şubat tarihi itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın pek tanık olmadığı bir inşa ve imar çalışmasına başlamıştık. Bu çalışmalar çerçevesinde bir taraftan konutlarımızı, iş yerlerimizi, eğitim kurumlarımızı, sağlık tesislerimizi ve altyapımızı yaparken, diğer taraftan tarihi eserlerimizin yeniden ihya edilmesi için çalıştık. Özellikle vatandaşlarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın toplandığı, ezanların yükseldiği, omuz omuza saf tutulup el açılarak Allah'a yakarıldığı camilerimizin yeniden yapılmasıyla ilgili de büyük bir seferberlik başladı. Bu seferberlik kapsamında şu ana kadar 136'ncı camimizi de hizmete açmış oluyoruz. Bunun yanında 51 Kur'an kursumuzu ve 13 gençlik merkezimizi de hizmete aldık. Tabii bugün açmış olduğumuz camimizin bizim açımızdan şöyle bir önemi de var. Burası, deprem sonrası konut alanı olarak belirlediğimiz, planladığımız, daha sonra inşaatına başladığımız ve devamında vatandaşlarımızı yerleştirdiğimiz, şehrin çeperinde bulunan bir bölgedir. Toplu konut alanıdır. Bu toplu konut alanında bizler konutları, iş yerlerini, okulları ve altyapıyı yaptıktan sonra şimdi çok şükür camilerimizi de yaptık ve hizmete açtık. Bu camimiz bölgemizde vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Ben bugün açmış olduğumuz, 136'ncı camimiz olan Hazreti Hasan Camii'nin başta Orhanlı Mahallemize, Defne ilçemize, Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Defne'de 136'ncı cami TOKİ Hz. Hasan Camii, Vali Masatlı'nın katılımıyla açıldı - Son Dakika
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