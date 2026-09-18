Hatay Defne\'de C30 yerine C20 beton iddiası yargıya taşındı

HATAY (İHA) – Hatay'da 2 iş yeri inşa etmek için beton firmasıyla anlaşan ve C30 kalitesinde beton için ödeme yapan Münir Çalıcı, yaptırdığı tahlilde C30 yerine C20 kalitesinde beton kullanıldığının belirlendiğini belirterek, durumu yargıya taşıdı.

Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde yaşayan Münir Çalıcı, 30 yılı aşkın süredir Suudi Arabistan'da tır tamirciliği yaparak geçimini sürdürdükten sonra memleketinde iş kurmaya karar verdi. Koçören Mahallesi'nde bulunan arsasında 2 iş yeri yaptırmaya karar veren Çalıcı, bölgede faaliyet gösteren bir beton santraline C30 kalitesinde beton dökümü için ödeme yaparak, faturasını aldı. Faturada C30 kalitesinde beton döküldüğü bilgileri yer alırken, Çalıcı numune aldırarak beton firmasının haricinde başka bir merkezde tahlil yaptırdı. Çalıcı, iddiaya göre yaptırdığı tahlillerde C20 kalitesinde beton dökümünün yapıldığının belirtilmesi üzerine durumu yargıya taşıdı.

"Numuneleri değiştirmişler ve saat 23.00 sıralarında bana yeni numuneler getirmişler"

Beton firmasına C30 kalitesinde beton için ödeme yaptığını ve firmanın inşaat alanına C20 beton döktüğünü iddia eden Münir Çalıcı, "İki tane iş yeri için yaklaşık 70 gün önce bir beton firmasıyla anlaştım. C35 beton istedim ama kendileri C30 verdiklerini söyleyerek, faturada C30 geçtiler. 'Tamam, sıkıntı değil. C30 da iki dükkan için yeterli' dedim. Sabah saat 08.00'de betonu döktürdük ve özel bir laboratuvar tuttum. Beton numunelerinden her araç için üçer tane numune aldırdık. Aldıktan sonra numuneleri yan tarafa bıraktık ve evim de hemen burada. Gece saat 22.00 sıralarında gelip bu numuneleri değiştirmişler ve bir baktım saat 23.00 sıralarında bana yeni numuneler getirmişler. 'Bunlar kime ait?' diye sordum. 'Yanlışlıkla aldık, sonradan getireceğiz' dediler. Ben de 'Hayır, kabul etmiyorum' dedim. O zaman içime şüphe düştü ve müdürleriyle görüşmek istedim. Müdürleri geldi, gece saat 02.00'ye kadar burada oturup beni ikna etmeye çalıştılar. Ben de 'Bunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim. Ben burada neden mağdur olayım' dedim. Numuneleri değiştirince bende şüphe oluştu ve hiçbir şekilde kabul etmedim. Ertesi gün müdürleri toplantı halinde yaklaşık 7 kişi geldiler. Beni ikna etmeye çalıştılar ama ikna olmadım. Bana, 'Siz inşaatınıza devam edin. 28 gün sonra karot aldırıp ona göre değerlendirelim. Gerekirse komple yıkıp yeniden yapabiliriz' dediler. Ben de son akşam işçileri beklettim ve 'Artık hiçbir şeye dokunmayın' dedim. İşçileri gönderdim ve sabah devam edeceklerini söyledim. Ancak ben devam ettirmedim, 28 günü bekledim" dedi.

"Kimse beton döktürürken beton firmalarına tamamen güvenmesin, herkes kendi numunesini kendisi aldırıp, kendi işinin başında dursun"

Durumu yargıya taşıyan Çalıcı, "28 günün sonunda karot aldırdım. Karot alınırken başlarında ben vardım. Altı tane karot numunesi alındı. Üç tanesinin kırılma işlemini de sürekli videoya çektim. Karotları aldırırken betonun kaç çıktığını sordum. Başta C30 dediler. Sonra, 'Ağabey, çok özür dilerim, yanlışlık oldu' dediler. Betonun C20 civarında olduğunu söylediler. Firmayla görüştüm, 'Betonu veririz ama demiri vermeyiz' dediler. Ben burada mağduriyetimi nasıl gidereceğim, firmanın devlet işi yaptığı için kesinlikle bir yanlışlık olmayacağını düşündüm. Burada benim açımdan mesele para değil. Ben C30 parasını veriyorsam neden C20 betonla yapılan bir yapıda oturayım. Depremden çıkmış bir insanım. Burada insanlar nasıl güvenerek inşaat yapacak ve nasıl oturacak? Gereken yerlere başvurdum, şu anda yeniden yargı tarafından gelip karot aldıracaklar. Onun tahlil sonuçlarını bekliyoruz. Kimse beton döktürürken beton firmalarına tamamen güvenmesin, herkes kendi numunesini kendisi aldırıp, kendi işinin başında dursun. Yoksa bu şekilde yapılan inşaatların çoğu en ufak bir depremde çökecek. İnsanları bu şekilde kandırıyorlar" ifadelerini kullandı.