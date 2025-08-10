Hatay\'ın Serinletici Lezzeti: Haytalı

HATAY (İHA) – Gastronomi şehri Hatay'da kavurucu sıcakta serinlemek isteyen vatandaşların favori lezzeti damaklara serinlik veren 'Haytalı' oldu. Görünümüyle Adana'nın bici bicisine benzeyen Haytalının farkıysa buz yerine sütlü dondurma ile sunuluyor olması.

Yaz aylarının etkisiyle hava sıcakların 45 dereceyi geçtiği Hatay'da vatandaşlar aşırı sıcaklıktan kaçmak için fark yollara başvuruyor. Kavurucu sıcaklıkların yaşandığı kentte yaşayan vatandaşların bazıları denize ve pikniğe giderken bazıları ise tarihi bölgenin vazgeçilmez lezzeti olan ve damaklarda tat bırakan Haytalıyı tercih ediyor. Kenttin serinleten yöresel lezzeti olan Haytalı; su muhallebisinin küp şeklinde kesilerek gül dondurması, gül şerbeti ve özel malzemelerle hazırlanmasıyla hem ferahlatıyor hem de tatlı ihtiyacını karşılıyor. Adana'nın bici bicisine kıyasla daha yoğun aroması ve sütlü dokusuyla dikkat çeken Haytalı, yaz mevsiminin favori serinletici lezzeti oluyor. Antakya ilçesinde Haytalı yapan Mehmet Hançer, sıcak havalarda vatandaşların serinlemek için kendisini tercih ettiğini belirtti. Hançer usta, "Haytalı, bici biciden daha lezzetli" dedi.

"Adanalılar buraya gelip Haytalının tadına baksınlar, Haytalıyı tercih edeceklerdir"

Sıcak havalarda vatandaşların serinlemek için Haytalıyı tercih ettiğini söyleyen Hançer, "Mesleğim bana babamdan kalmadır ve 41 yıldır bu mesleği yapıyorum. Çok yüksek derecede bir sıcaklık var. Sıcak hava çekilmiyor, serinlemek isteyen vatandaşlardan kimi pikniğe gidiyor kimi denize gidiyor. Gitmeyen ise Uzun Çarşı'daki dükkanıma geliyor. Burada Haytalı yiyerek serinliyorlar. Haytalı; su muhallebisi, gül dondurması, gül şerbeti ve diğer özel malzemelerden oluşuyor. Hem serinlik veriyor hem de ağzı tatlandırıyor. Bağımlılık yapıcı özelliği vardır. Adanalılar kendi bici bicilerini zirvede görüyor ama değil. Adanalılar buraya gelip Haytalının tadına baksınlar, Haytalıyı tercih edeceklerdir" diye konuştu.

"Haytalı, sıcak havalarda en çok tercih edilen tat"

Haytalı yiyerek serinleyen müşteri Serap Keser ise, "Bu günlerde havalar çok sıcak. Hatay'da inanılmaz derecede bir sıcak var. Bu sıcaklarda Hatay'ın meşhur Haytalısını yemeden olmuyor. Sıcak havalarda en çok tercih edilen seçenek Haytalıdır. Adanalılar önce bizim Haytalımızı denesin, ondan sonra karar versinler. Haytalı hem kan şekerini dengeler hem de serinlik verir" dedi. - HATAY