6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılıyor. Depremin üzerinden 80 gün geçti. Şehirde bulunan enkazlar kaldırılırken, ağır hasarlı binaların yıkımı ise sürüyor.
Hayat normale dönmeye başlanırken, şehrin farklı yerlerindeki son durum fotoğraflandı. Yıkılan tarihi mekanlardan, ağır hasarlı binalara depremin acı yüzü bir kez daha yüzünü gösterdi.
İşte kentin son hali;
Son Dakika › Yerel › 6 Şubat depremini en ağır yaşayan illerin başında gelen Hatay'ın son hali yürekleri burktu - Son Dakika