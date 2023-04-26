6 Şubat depremini en ağır yaşayan illerin başında gelen Hatay'ın son hali yürekleri burktu - Son Dakika
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6 Şubat depremini en ağır yaşayan illerin başında gelen Hatay'ın son hali yürekleri burktu

26.04.2023 13:05

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremini en ağır şekilde yaşayan illerin başında gelen Hatay, depremden 80 gün sonra fotoğraflandı. Cıvıl cıvıl sokak ve çarşıların son hali yürekleri burktu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılıyor. Depremin üzerinden 80 gün geçti. Şehirde bulunan enkazlar kaldırılırken, ağır hasarlı binaların yıkımı ise sürüyor.

DEPREMİN ACI YÜZÜ KARELERE YANSIDI

Hayat normale dönmeye başlanırken, şehrin farklı yerlerindeki son durum fotoğraflandı. Yıkılan tarihi mekanlardan, ağır hasarlı binalara depremin acı yüzü bir kez daha yüzünü gösterdi.

İşte kentin son hali;

Depremden 80 gün sonra fotoğraflandı! İşte Hatay'ın son hali
Depremden 80 gün sonra fotoğraflandı! İşte Hatay'ın son hali
Depremden 80 gün sonra fotoğraflandı! İşte Hatay'ın son hali
Depremden 80 gün sonra fotoğraflandı! İşte Hatay'ın son hali
Depremden 80 gün sonra fotoğraflandı! İşte Hatay'ın son hali
Depremden 80 gün sonra fotoğraflandı! İşte Hatay'ın son hali
Depremden 80 gün sonra fotoğraflandı! İşte Hatay'ın son hali
Depremden 80 gün sonra fotoğraflandı! İşte Hatay'ın son hali
Depremden 80 gün sonra fotoğraflandı! İşte Hatay'ın son hali
Depremden 80 gün sonra fotoğraflandı! İşte Hatay'ın son hali
Depremden 80 gün sonra fotoğraflandı! İşte Hatay'ın son hali
Depremden 80 gün sonra fotoğraflandı! İşte Hatay'ın son hali
Depremden 80 gün sonra fotoğraflandı! İşte Hatay'ın son hali
Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Hatay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 6 Şubat depremini en ağır yaşayan illerin başında gelen Hatay'ın son hali yürekleri burktu - Son Dakika


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