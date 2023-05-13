Depremzedeler oy kullanabilmek için Hatay'a geri dönüyor: Yol ücretleri AFAD karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Depremzedeler oy kullanabilmek için Hatay'a geri dönüyor: Yol ücretleri AFAD karşılıyor

13.05.2023 17:22

Depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'dan il dışına çıkan vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanabilmek için geldikleri otogarda yoğunluk oluşturdu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gelen depremlerin ardından çok sayıda Hataylı kentten ayrıldı. Türkiye'nin farklı illerindeki Hataylılar, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oylarını kullanmak için otobüslerle geri döndü. Hatay Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde seçim için hareketliliğin yaşandığı gözlemlendi.

YOL ÜCRETLERİ AFAD TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Yol ücretleri AFAD tarafından karşılanan vatandaşlar, otobüsten iner inmez "İl Dışı Tahliye Müracaat Merkezi"ne başvurup yol ücretlerini alabilmek için kayıt oluşturdu. Vatandaşların bazıları aileleri tarafından karşılanırken, bazıları ise Hatay Valiliği'nce tahsis edilen otobüs, minibüs ve taksilerle 15 ilçeye ve kent merkezine ulaşımları sağlandı.

"ÖZLÜYORUZ"

İzmir'den seçim için gelen İmren Garipoğlu, " Depremin ardımdan İzmir'e yanıma öğrenci evime geldi. 90 gündür Hatay'a gelmiyordum. Eğitimin uzaktan da olsa devam ediyor. Seçim için geldim, 20 saatlik bir yoldu. Birkaç gün burada kalacağım, sonra geri döneceğim. Görüntüler üzücü, inşallah her şey düzelir. Otogarda da seçim yoğunluğu var. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim burayı özlüyoruz" dedi.

"MEMLEKETİMİZİN HAVASI BİLE AYRI GÜZEL"

Konya'dan gelen Süheyla Köse, depremde felaketi yaşadıklarını belirterek, "Hala şoktayız. Kendimize gelemedik. 3 aydır il dışındaydık. Oyumuzu kullanmak için geri döndük. Buradan giderken içimiz buruktu. Geri geldik, memleketimizin havası bile ayrı güzel. İnşallah daha güzel günlerde olacak. Yarında vatandaşlık görevimizi yapacağız. Umarım herkes için hayırlısı olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Milletvekili, Türkiye, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzedeler oy kullanabilmek için Hatay'a geri dönüyor: Yol ücretleri AFAD karşılıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Şenol Güneş'ten Türk futbolu için yabancı kuralı yorumu
17:24 Muharrem İnce, YSK'nın aldığı karardan sonra açıklama yaptı: Çabalarınız boşa gitmeyecek, her evden bir oy Memleket Partisi'ne, hep birlikte sandığa!
17:14 YSK'nın kararının ardından Muharrem İnce'den yeni paylaşım: Çabalarınız boşa gitmeyecek
17:12 Bir fikir de o verdi! Şenol Güneş'ten Türk futboluna yabancı kuralı için yeni formül
17:05 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Fener Ağlama" bestesini söyledi
17:01 Görüntüler çok konuşulacak! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı
16:52 Jeofizikçi Celal Şengör, seçimlerde rengini belli etti: Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'nadır, başından beri de böyleydi
16:44 Prof. Dr. Celal Şengör, 14 Mayıs seçimleri için rengini belli etti: Benim oyum Kılıçdaroğlu'na
16:40 Oyuncu Cansu Dere, 14 Milyon TL'lik reklam teklifi hakkında: "Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Öyle bir teklif yok"
16:36 Oyuncu Cansu Dere, 14 milyon TL'lik reklam teklifini reddettiği iddiasını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2023 17:43:21. #1.12#
SON DAKİKA: Depremzedeler oy kullanabilmek için Hatay'a geri dönüyor: Yol ücretleri AFAD karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement