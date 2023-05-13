Depremzedeler oy kullanabilmek için Hatay'a geri dönüyor: Yol ücretleri AFAD karşılıyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gelen depremlerin ardından çok sayıda Hataylı kentten ayrıldı. Türkiye'nin farklı illerindeki Hataylılar, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oylarını kullanmak için otobüslerle geri döndü. Hatay Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde seçim için hareketliliğin yaşandığı gözlemlendi.

YOL ÜCRETLERİ AFAD TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Yol ücretleri AFAD tarafından karşılanan vatandaşlar, otobüsten iner inmez "İl Dışı Tahliye Müracaat Merkezi"ne başvurup yol ücretlerini alabilmek için kayıt oluşturdu. Vatandaşların bazıları aileleri tarafından karşılanırken, bazıları ise Hatay Valiliği'nce tahsis edilen otobüs, minibüs ve taksilerle 15 ilçeye ve kent merkezine ulaşımları sağlandı.

"ÖZLÜYORUZ"

İzmir'den seçim için gelen İmren Garipoğlu, " Depremin ardımdan İzmir'e yanıma öğrenci evime geldi. 90 gündür Hatay'a gelmiyordum. Eğitimin uzaktan da olsa devam ediyor. Seçim için geldim, 20 saatlik bir yoldu. Birkaç gün burada kalacağım, sonra geri döneceğim. Görüntüler üzücü, inşallah her şey düzelir. Otogarda da seçim yoğunluğu var. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim burayı özlüyoruz" dedi.

"MEMLEKETİMİZİN HAVASI BİLE AYRI GÜZEL"

Konya'dan gelen Süheyla Köse, depremde felaketi yaşadıklarını belirterek, "Hala şoktayız. Kendimize gelemedik. 3 aydır il dışındaydık. Oyumuzu kullanmak için geri döndük. Buradan giderken içimiz buruktu. Geri geldik, memleketimizin havası bile ayrı güzel. İnşallah daha güzel günlerde olacak. Yarında vatandaşlık görevimizi yapacağız. Umarım herkes için hayırlısı olur" diye konuştu.