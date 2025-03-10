20 yıldır dağdan inmeyerek kendini hayvanlarına adadı: Şehir görmedim - Son Dakika
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Yerel

20 yıldır dağdan inmeyerek kendini hayvanlarına adadı: Şehir görmedim

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4 kişilik Yacan ailesinin en büyük oğulları Hayati Yacan, 20 yıldır Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda yaşıyor. 1 ay köy okuluna gittikten sonra hayvanları için eğitim hayatına veda eden Yacan, "Okusaydım öğretmen olmak istiyordum. Ama çobanlık nasip oldu. 26 yaşındayım daha hiçbir şehir görmedim. En çok Antalya ve İstanbul'a gitmek istemiştim ama bir türlü nasip olmadı" dedi.

10.03.2025 11:25  Güncelleme: 12:14
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda 20 yıldır dağdan inmeyerek kendini hayvanlarına adayan 26 yaşındaki çoban, "Ömrüm hep dağlarda, yaylalarda geçti. Hiç şehir görmedim oralar nasıl merak ediyorum" dedi.

İlçeye bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda kalan 4 kişilik Yacan ailesinin en büyük oğulları Hayati Yacan, 1 ay köy okuluna gittikten sonra eğitim hayatını bıraktı. 2 bin 650 rakımlı yaylada 4 kişilik ailesiyle kalan Yacan, geçim kaynakları olan hayvancılığı bırakmayıp yaz-kış burada kalıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yaylada sabah hayvanlarına yem vermek için saman taşıyıp karda seren Yacan, daha sonra koyun ve keçilerine yaptığı patika yoldan yürütüp sabah öğle ve akşam yemini veriyor.

Sadece 1 ay okula gitti, 20 yıldır dağda yaşıyor

"ANTALYA'YA VE İSTANBUL'A GİTMEK İSTEMİŞTİM, NASİP OLMADI"

Kendini bildi bileli ailesiyle yaylada kaldığını, hayvanları için okulunu bıraktığını söyleyen Yacan, "Okusaydım öğretmen olmak istiyordum. Ama çobanlık nasip oldu. Yaylada kaldığımız için gidip gelmek zordu. 26 yaşındayım daha hiçbir şehir görmedim. En çok Antalya ve İstanbul'a gitmek istemiştim ama bir türlü nasip olmadı. Hayvanlara alıştım, mutluyum, seviyorum ailemle beraberim. Ömrüm hep dağlarda, yaylalarda geçti. Hiç şehir görmedim oralar nasıl merak ediyorum" dedi.

Sadece 1 ay okula gitti, 20 yıldır dağda yaşıyor
20 yıldır dağdan inmeyerek kendini hayvanlarına adadı: Şehir görmedim
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 20 yıldır dağdan inmeyerek kendini hayvanlarına adadı: Şehir görmedim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Aliriza baki:
    Valla güzel kardesim hiç inme hiçte merak etme buralar pek tekin degil. 169 3 Yanıtla
  • Muhammet Açıkdeniz:
    bu adam askere gitmedimi 56 5 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Askerliği de bulunduğu yerde korucu olarak yapmış herhalde dayiogli 39 3 Yanıtla
  • 768107:
    sehirde kurtlar kuzu oldu kopekler çakal orda kal kardes ne isin var sehirde 35 0 Yanıtla
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