Hayırseverden öğrencilere kıyafet yardımı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü İlk ve Ortaokul öğrencilerine, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Mütevelli Heyeti Üyesi Nevin Yağmur tarafından kıyafet yardımı yapıldı.

Kızılin İlk ve Ortaokulu öğretmenlerinin girişimiyle okul öğrencilerine kıyafet yardımının yapılması için okula davet edilen Türkiye Eğitim Gönüllüleri Mütevelli Heyeti Üyesi Nevin Yağmur ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, okulda öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerle sohbet eden Nevin Yağmur, daha sonra öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

Yapılan yardımlarla ilgili konuşan Yağmur, "Yardımsever insanlar adına verdiğimiz bu hediyeleri iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz. Sizden tek isteğimiz ise çalışkan, güvenilir ve başarılı birer birey olmanızdır. Sizlerin başarılı birer öğrenci olması da sizin bize en büyük hediyeniz olacaktır" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, yapılan yardımlar için emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, eğitime ve öğrencilere yapılacak her yatırımın karşılığının olacağını belirtti. - ADIYAMAN