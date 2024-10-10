Hayriye Usta: Kadın Sanayide Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Hayriye Usta: Kadın Sanayide Başarı Hikayesi

Hayriye Usta: Kadın Sanayide Başarı Hikayesi

Hayriye Gedik, çırak sıkıntısına çözüm olarak motor tamir etmeye başladı, kadınların başarısını gösterdi.

10.10.2024 15:49
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Türkiye'de sanayi sektöründe yaşanan çırak sorunu birçok kadını da meslek sahibi yaptı. Aydın'da çırak bulamayan eşine destek olmak amacıyla sanayiye gelen 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Hayriye Gedik, kısa sürede işi öğrenerek motor tamir etmeye başladı.

Aydın'da motor tamircisi olan eşi Mustafa Gedik ile 13 yıl önce evlenen Hayriye Gedik, 2 yıl öncesine kadar hem eşiyle ilgilenip hem de peş peşe olan 3 çocuğunu bakıp büyüttü. Eşinin sürekli çırak sorunu yaşadığını gören Hayriye Gedik, soruna el atmak ve kocasının işlerini kolaylaştırmak üzere geldiği motor tamir atölyesinde bir anda kendini sektörün içinde buldu. Bir anda kendisini işin içinde bulduğunu belirterek, "Eşime yardımcı olmak için gelmiştim. Önce çırak oldum, şimdi işimin ustası oldum. Ufak tefek eksiklerim var ama bir motoru kendim söküp dağıtıp tamir ederek yerine monte edebiliyorum" dedi.

Sanayide arızalı motosikletleri tamir ederken annelik vazifesini de ihmal etmeyen Hayriye Gedik bir yandan motor söküp takarken diğer yandan da zaman zaman çocukları ile ilgileniyor. Tamire getirilen motosikletlerin arıza tespitine ve tamiri yapılan motosikletlerin de test sürüşlerine bizzat kendisi yapan Hayriye Usta, istedikten sonra kadının başaramayacağı hiçbir şey olmadığını söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın sanayisinin de en büyük sıkıntılarından birinin çalışacak çırak bulamamak olduğunu belirten Mustafa Gedik, bir zamanlar çırağı şimdi ise dükkan sahibi olduğu içi patronu olan eşinden çok memnun olduğunu belirtti. Her gün sabah işe birlikte gelip akşam da işten eve birlikte gittiklerini ifade eden Mustafa Gedik, bir iş gereği il dışına çıksa bile eşinin işleri yürütüp gelen motosikletlerin tamirini yaptığını söyledi.

"Başarmak güzel duygu"

İşi severek yaptığını belirten Hayriye Gedik, "Kadın için bu iş biraz zor ama çalışarak gayret ederek hallediyoruz. İlk başta çok zorlandım. Şimdi rahatlıkla bir motoru indirip tamir edebiliyorum. Beni motor tamir ederken görüp şaşıranlar olabiliyor. Ama çok keyifli bir iş. Kadın isterse başaramayacağı bir şey yok. Başarmak güzel bir duygu" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kadın, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayriye Usta: Kadın Sanayide Başarı Hikayesi - Son Dakika

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