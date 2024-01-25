Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Seçimi Kazanacağını Söyledi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi hemşerilerinin kendine güvendiğini dile getirerek seçimi kazanacağını söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bir youtube kanalının canlı yayın konuğu olarak 6 Şubat depreminin yıldönümü yaklaşırken Hatay'a ilişkin soruları yanıtladı.

"iki bin yılın en büyük depremini yaşadık"

6 Şubat depremi ve daha sonrasında yaşanan depremin çok ciddi bir boyutta olduğunu belirterek süreç hakkında bilgi veren Başkan Savaş, " Son iki bin yılın en büyük depremini yaşadık. Hatay'ın Antakya ve Defne ilçeleri depremden en çok etkilenen ilçeler. Depremin ilk tetiklendiği yer Kahramanmaraş olabilir ama en fazla Hatay etkilendi. İlk zamanlarda yaralarımızı sarmak için, hayatını kaybeden insanlarımızın defin işlerini yaptık. 130'dan fazla konteynerkent var" dedi.

"Gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz"

Depremin ardından ilçelere göçün çok fazla olduğunu söyleyen Savaş, "Çoğu insanımız akrabalarına veya kendi köylerine yerleşti. Kırsal kesimdeki ihtiyaçlar oldukça arttı. Özellikle Altınözü, Yayladağı ve Reyhanlı'da nüfus iki veya üç kat daha fazla oldu. Biz sadece yıkılan bölgelerle değil kırsaldaki altyapı ve birçok ihtiyaçlar için uğraşıyoruz. Birçok yeni yapılan evlere altyapı yapıyoruz. Yeni yerleşim yerlerine de kanalizasyon hattı götürmek için gayret ediyoruz. İlk 7 ayımız müthiş bir tempo ile geçti. Altyapımızın çok büyük bir kısmı ciddi zararlar gördü ve bizler gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Hatay'da öncelikli sorunun barınma ve eğitim olduğunu, iş yerleri ile birlikte bu sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayan Savaş, "Özellikle konut ve okullar bu iki faktör çözüldüğü zaman insanlarımızın çok büyük çoğunluğu şehirlerine dönecektir. Şehir dışına yerleşen insanlarımız okullarımızın büyük bir kısmı tamamen açıldığında Hatay'a döneceklerdir" diye konuştu.

Rönesans Rezidans ile ilgili dava sürecini takip ettiklerini de belirten Lütfü Savaş, kendilerinden Büyükşehir Belediyesi olarak istenilen bilgiler olduğunu ve bunları gönderdiklerini ifade ederek, birçok müteahhidin cezaevinde olduğunu hatırlattı. Savaş, Rönesans Rezidans'ın ruhsatı ile kendisinin hiçbir ilgisi olmadığını bir kez daha vurgulayarak, ruhsatın dönemin Ekinci belediyesi tarafından verildiğini can kayıplarından büyük üzüntü duyduğunu anlatı.

Savaş, "2013 yılına kadar bina denetimlerini odalar yapıyordu. Onların onayından sonra bize geliyorlardı. Teknik adamları olmayan belediyelere bu yetki verilmemeliydi. Yönetmelik buradaki belediyelerin yeterli imkanı olup olmadığına bakmalıydı" dedi.

Başkan Savaş, değiştirilen yönetmelikle hükümetin inşaat ruhsatlarını, teknik personeli yetersiz belde belediyeleri tarafından verilmesine sebep olarak denetimsizliğe sebep olduğunu ifade etti.

Depremin boyutunun çok fazla olduğunu belirterek hükümetin deprem yönetmeliğinde ciddi değişikliklerin yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Savaş, "Beklenenin üç katında ivme olduğu çok büyük bir deprem oldu. En çok da Antakya yatay ve dikey şekilde dalgalanmalar ile yakalandı. Her yerde yıkıntılar oldu" sözlerine yer verdi.

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmeliği bu depremin büyüklüğüne uygun değildi"

Savaş konuşmasının devamında yapılan eleştirilere cevap vererek, "Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanıyım ben. Diğer illerdeki depremi de ben yapmadım. Belediyeler verdiği ruhsatı deprem yönetmeliğine göre verdi. Çok büyük dalga ile geldi deprem. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmeliği bu depremin büyüklüğüne uygun değildi. Bunun bölgeye göre değiştirilmesi lazım ki ülkemizde bir daha ölümler olmasın. Önce yönetmeliğin gözden geçirilmesi lazım. Ben on yıldır büyükşehir belediye başkanıyım. Yaptığımız bir tane bina, bir tane köprü, alt geçit çökmedi. Hesap herkese sorulsun. Bana da sorulsun. Diğer illere de sorulsun" ifadelerini kullandı.

Hatay'daki seçim süreci hakkında da değerlendirme yapan Savaş, "Tarihi karar verildi ve kazanacak insana verildi. İnsanlarımız çok şükür bana güveniyor ben de Hataylılar'a güveniyorum, bunu biz yıllar boyunca sağladık. En kazançlı sermaye güvendir. Geçen seçimi 110 binden fazla fark atarak kazandık. Dışarıdan şehrimize gelen insanlara rağmen, 13 bin Suriyeli oyuna rağmen seçimi kazandık. Ben her taraftan oy alan bir insanım. Seçimi kazanacağız" dedi.

"Seçimi rahat bir şekilde kazanacağız"

Hatay'da gerçekleştirilen seçim anketleri hakkında da konuşan Savaş, "Adaylar arasında anketlerde ben birinci çıktım. Kırsal kalkınma projemiz var. Hatay'ın her noktasındayım. Kırsalda iktidarla kafa kafaya gireceğiz. Seçimi rahat bir şekilde kazanacağız. Pandemi, yangın ve depremle birlikte çok büyük travmalar yaşandı. Depremde ilk üç gün kimse yoktu. 166 personelimiz hayatını kaybetti. Ben 56 gün buradaydım ve ihtiyaç sahipleri için karargah kurarak organizasyon yaptık. İlk üç günde 3 bin 800'den fazla insanımızı kurtardık" diye konuştu.

Hataylıların oldukça güçlü olduklarını ve süreci hep birlikte dayanışma ruhu ile atlatacaklarına inandıklarını söyleyen Savaş, "Bizim insanlarımız şehrine aşık. Çakıl taşına bile tutunabilen gitmedi ve mücadele etti. Buradaki esnafımızın hayata tutunması ve ticarete başlaması Hatay için büyük kazanç" dedi. - HATAY