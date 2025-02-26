HBB\'den Ramazan Coşkusu: 50 Bin Aileye Yardım ve Etkinlikler

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Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde ramazan coşkusunu yaşatmak amacıyla bir dizi etkinlik içeren program hazırladı. HBB Başkanı Mehmet Öntürk, ramazan ayı öncesi il genelinde ihtiyaç sahibi 50 bin ailenin Hatay Kart'larına 2 bin TL yatırılacağını müjdeledi.

Ramazan ayına sayılı günler kala HBB, ay boyunca iftar organizasyonları ve kültürel etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmak için hazırlıklarını tamamladı.

Hatay genelinde ihtiyaç sahibi 50 bin ailenin Hatay Kart'larına 2 bin TL yatırılacağını müjdeleyen HBB Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal yardımlara 100 milyon TL bütçe ayırdıklarını belirtip ihtiyaç sahiplerinin ise dezavantajlı olma kriterlerine göre tespit edildiğini vurguladı. Öntürk, hemşehrilerinin ramazan ayını şimdiden tebrik ederek sağlık, huzur ve bolluk dolu bir ay geçirilmesini diledi.

"Bu Sofrada Kardeşlik, Ramazan'da Bereket Var" anlayışıyla 15 ilçede iftar çadırları kuran Büyükşehir; beraberliği pekiştirmek ve oruçları birlikte açmak için her akşam binlerce Hataylıyı aynı sofrada buluşturacak. Antakya, İskenderun, Reyhanlı, Kırıkhan, Dörtyol ilçelerinde sabit iftar çadırları kuracak olan HBB; diğer 10 ilçede ise belirlenen tarihlerde iftar programı verecek. Sahurda insan yoğunluğunun olduğu belirli alanlarda çorba dağıtımı gerçekleştirecek olan Büyükşehir ekipleri; iftara trafikte yakalanan, görev başında olan vatandaşlara ise oruçlarını açabilmeleri için kumanya dağıtımı yapmayı planlıyor. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne özel buluşmalar planlayan HBB, belirlenen tarihlerde de muhtarlar, kanaat önderleri, STK temsilcileri, meclis üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya gelecek. Ramazan ayı boyunca hem eğlenceli hem de manevi açıdan zengin bir deneyimi yaşama fırsatı bulacak olan Hataylıları ayrıca konserler, dini sohbetler, sanatçı söyleşilerinin de olduğu etkinlikler bekliyor. Alışveriş yapacak vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimleri sıklaştırdıklarını kaydeden HBB yetkilileri, zabıtanın 7/24 mesai kavramı gözetmeksizin ramazan ayı boyunca gıda, sağlık, hijyen, güvenlik ve fiyat denetimlerine devam edeceklerini vurguladı. - HATAY