Hekimhan Belediye Başkanı Yıldırım, Gençleri Tarihi Geziye Gönderdi - Son Dakika
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Hekimhan Belediye Başkanı Yıldırım, Gençleri Tarihi Geziye Gönderdi

24.05.2025 13:34  Güncelleme: 13:35
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Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençleri Samsun ve Amasya'ya geziye gönderdi. Gençler, tarihi mekânları ziyaret ederek ulusal bilinci pekiştirecekler.

(MALATYA) - Malatya Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Hekimhanlı gençleri Samsun ve Amasya'ya geziye gönderdi. Gençleri yolcu eden Yıldırım, "Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Geçmişinizi öğrenin. Bu ülke nasıl kurtarıldı, nasıl Cumhuriyet kuruldu bunu öğrenin. Çünkü siz bizim geleceğimizsiniz" dedi.

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, gençlerde Atatürk sevgisi ve ulusal bilincin gelişmesi amacıyla, her ulusal bayramda gençleri bir tarihi mekana gönderme sözünü bu kez gençleri Samsuna göndererek yerine getirdi. Lise öğrencilerini kapsayan proje kapsamında öğrenci kafilesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek Milli Mücadele'nin başlatıldığı Samsun'a doğru hareket etti.

Çocuğunu Samsun'a yolcu eden bir veli, "Belediye Başkanımız sağ olsun. Her bayram düşündüğü gibi bu bayramda öğrencilerimizi düşündü. Öncelikle Çanakkale'den başlayıp Ankara, Samsun, Amasya'ya götürdüğü için çok teşekkür ederiz. Hekimhan'da Malatya dışına çıkmayan birçok öğrenci var. Veliler adına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Samsun'a giden kafilede yer alan öğrenci, "Başkanımıza böyle bir gezi düzenlediği için çok teşekkür ederiz. İnşallah daha nice böyle güzel gezilere gideriz. Yani heyecanlıyız, güzel geçer inşallah" dedi

Bir diğer öğrenci ise "Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim, bu güzel gezisi için. Gerçekten gençlere faydalı bir gezi olacak. Güzel anılar geçireceğiz. Herkese güzel geziler dilerim" derken ilk defa Samsun'a gittiğini ifade eden öğrenci, "Çok heyecanlıyım başta emeği geçen Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Böylesi gezilerin de devamını diliyorum" dedi.

"Bu ülke nasıl kurtarıldı, nasıl Cumhuriyet kuruldu, bunu öğrenin"

Gençleri Samsun'a yolcu eden Yıldırım, daha önce gençlere verdiği üç sözü yerine getirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Gençler, bizim size bir sözümüz vardı. Neydi sözümüz? 10 Kasım'da Anıtkabir'e, 18 Mart'ta Çanakkale'ye, 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Ankara'ya, 19 Mayıs'ta da sarı saçlı, mavi gözlü dev adamın Türkiye'de kurtuluş meşalesini yaktığı Samsun'a geziye göndereceğiz demiştik. Diğer üç sözümüzü tuttuk. Bugün, işte inşallah dördüncüsünü yerine getiriyoruz. Seneye de bu etkinliklerimiz devam edecek. Birileri bizi 'Evliya Çelebi' diye nitelendiriyor ama geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Geçmişinizi öğrenin. Bu ülke nasıl kurtarıldı, nasıl Cumhuriyet kuruldu, bunu öğrenin. Çünkü siz bizim geleceğimizsiniz."

Samsun'da Atakum Belediyesi tarafından karşılanacak gençler, Bandırma Vapuru ve Samsun gezisi ardından Amasya'ya geçecek. Amasya Kongresi'nin yapıldığı, şimdi müze olan binayı gezdikten sonra Hekimhan'a dönecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hekimhan Belediye Başkanı Yıldırım, Gençleri Tarihi Geziye Gönderdi - Son Dakika

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