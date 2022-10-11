Hem sevgilisini darp etti, hem manevi tazminat davası açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Hem sevgilisini darp etti, hem manevi tazminat davası açtı

11.10.2022 09:57
Hem sevgilisini darp etti, hem manevi tazminat davası açtı

İzmir'de erkek arkadaşıyla yaşadığı sırada cinsel istismara maruz kalıp darp edildiğini ileri süren 25 yaşındaki Ceren'e sevgilisi tarafından manevi tazminat davası açıldı.

İzmir'de erkek arkadaşıyla yaşadığı sırada cinsel istismara maruz kalıp darp edildiğini ileri süren 25 yaşındaki Ceren'e sevgilisi tarafından manevi tazminat davası açıldı. Eski erkek arkadaşından şikayetçi olan genç kız, "Ben bu şahsın bana yaşattığı acıların karşılığı olarak ceza almasını istiyorum. 6 aydır her gün gözyaşı döktüm ben" dedi.

Adana'da yaşayan 25 yaşındaki Ceren Sarıkçı (25), 5 sene önce Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünü kazanarak Eskişehir'e yerleşti. Sarıkçı, okulu bittikten sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine çalışmaya gitti. Burada Sarıkçı, Onur K. (22) ile tanıştı ve sevgili oldu. Çift, daha sonra İzmir'e yerleşti ve burada birlikte yaşamaya başladı.

1 buçuk sene boyunca Onur K. ile ilişki yaşayan Sarıkçı, iddiaya göre bu süre zarfında birçok kez cinsel istismara ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Onur K.'nin psikolojik şiddetlerine boyun eğen Sarıkçı, son olarak 17 Mart 2022'de kaldıkları apartta Onur K. tarafından cinsel istismara maruz kalıp darp edildi. Sol göğsü, kolları ve bacakları moraran genç kızın çığlığını duyanlar durumu polise bildirdi.

Darp raporu aldı, şikayetçi olamadı

Olay yerine gelen ekipler Sarıkçı'yı Onur K.'nin elinden kurtarıp ambulans ile hastaneye kaldırdı. Darp raporu alan genç kız, Onur K.'nin dayısı Y.K. ve ağabeyi A.K. tarafından tehdit edildiği için karakolda erkek arkadaşından şikayetçi olamadı.

Olaydan 3 hafta sonra Adana'ya ailesinin yanına gelen Ceren Sarıkçı, geçen ay ailesinin de desteğini alarak Onur K.'den tekrar şikayetçi oldu ve manevi tazminat davası açtı. Bunun üzerine Onur K. de Sarıkçı hakkında karşı manevi tazminat davası açtı.

"Tehdit edildim, şikayetçi değilim dedim"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ceren Sarıkçı, Onur K.'nin kendisinin cep telefonuna takip cihazı dahi yüklediğini iddia ederek, "Sık sık bana geçmişimde hiçbir şey yaşamadığım halde bana yaşamadığım şeyleri sapkınlık derecesinde anlattırmaya çalışırdı. En son 17 Mart tarihinde bana cinsel istismarda bulundu ve sol göğsüme tırnaklarını geçirip parçaladı. Benim çığlıklarıma insanlar koştu. Ambulans ile hastaneye kaldırıldım. Darp raporu aldım ve ardından tehdit edildiğim için karakolda 'şikayetçi değilim' dedim" ifadelerini kullandı.

"Hak ettiği cezayı almasını istiyorum"

6 aydır acı çektiğini söyleyen Sarıkçı, "Bu çocuğu ailesi olaydan sonra Ankara'ya götürüyor. Ben de Adana'ya geldim ve annem olayı öğrenince sinir krizi geçirdi. Onur K.'ye 'Ellerin kırılsın, bana neden bunları yaptın' diyorum ama o ellerini, kollarını sallayarak dışarıda geziyor. Ben 6 ay boyunca sadece ölümü düşündüm. Aileme, hayatıma, önüme bakamadım. Bana bunu yapanın cezasını almasını istiyorum. Ben o odanın içerisinde cehennemi yaşadım. Saçlarımı en dibinden çekip bana eziyet etti" diye konuştu.

"Sesim duyulsun"

Adana'ya geldikten sonra geçen ay ailesinin desteğiyle tekrar Onur K. hakkında suç duyurusunda bulunduğunu vurgulayan Ceren Sarıkçı, daha sonra şunları söyledi:

"Ben ona suç duyurusunda bulunup manevi tazminat davası açtım. Ben onun parasını istemiyorum ama hak ettiği cezayı alsın istiyorum. Davanın ardından o da kendisine 2 avukat tutup bana karşı dava açıyor. Sanki ben ona takıntılıymışım gibi gösteriyor. Bu olayı örtbas ettiği halde ben tehdit ediliyorum. Ağabeyi beni, annemi öldürmekle tehdit etti. Ben sesimin duyulmasını istiyorum. Avukatım olmadığı halde ben ona dava açtım. O da bana karşı manevi tazminat davası açtı. Ben, beni döven, taciz eden adama para mı ödeyeceğim. Ben onun bana yaptığı zorbalığın cezasını almasını istiyorum." - ADANA

YORUMLAR
500
Hem sevgilisini istismar edip şiddet uyguladı! Hem de manevi tazminat davası açtı Hem sevgilisini istismar edip şiddet uyguladı! Hem de manevi tazminat davası açtı Hastalar için meyve serası ve hayvanat bahçesinde rehabilitasyon Hastalar için meyve serası ve hayvanat bahçesinde rehabilitasyon Adana haberi... Adana'da cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı Adana haberi... Adana'da cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Adana, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hem sevgilisini darp etti, hem manevi tazminat davası açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:44 Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
11:31 Daha önce yalanlamıştı! Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı
11:28 BBP'deki görevlerinden ayrılan Tahir Şahin, Mustafa Destici'nin AK Parti'yi eleştirme yasağı getirdiğini açıkladı
11:28 İBB'nin cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatına MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi
11:19 Dolar 18,58 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:17 Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'in Elche maçında yaptıkları haftaya damga vurdu
11:08 Gram altın bin liranın altına düştü! 995 liradan alıcı buluyor
11:06 TOKİ'ye arsa başvuruları için 500, iş yeri başvuruları için 2 bin lira ödenecek
11:09 TOGG'la ilgili Bakan Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklama: Rakiplerine göre çok ucuz olacak
10:51 Erdoğan'ın gençlere verdiği müjdeye Babacan'dan tepki: Kahroluyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 11:57:47. #1.13#
SON DAKİKA: Hem sevgilisini darp etti, hem manevi tazminat davası açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement