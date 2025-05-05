Heydar Aliyev\'in 102. Doğum Yılı \'Gül Bayramı\' ile Kutlandı

Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Heydar Aliyev'in 102. doğum yıl dönümü 'Gül Bayramı' adıyla düzenlenen program ile kutlandı.

Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde organize edilen programa; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç.Dr. Necibe Nesibova, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, siyasi parti temsilcileri, SOCAR temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul içerisinde Heydar Aliyev'in hayatını konu alan resimler sergilendi. Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova: "Bizim iki kardeş ülkenin ilişkisinin dünya üzerinde benzeri yok"

Merhum lider Heydar Aliyev'in Azerbaycan'ı parçalanmaktan, yok olmaktan ve kaostan kurtardığını ifade eden Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, "Azerbaycan'da devletleşme, rasyonel iç ve dış siyaset, sosyal ve ekonomik gelişme, ordu yapılanması Heydar Aliyev'le başladı. Bugün de onun izinden gidilerek gelişmektedir. Heydar Aliyev yönetimde bulunduğu süre boyunca ülkenin kalkınması için hep uğraştı. Heydar Aliyev bir Türkiye sevdalısıydı. O Türkiye'yi seven bir devlet adamıydı. Bunu her zaman her yerde dile getiriyordu. Türkiye'de de Heydar Aliyev sevgisi ileri boyuttadır. Bugün bizim iki kardeş ülkenin ilişkisinin dünya üzerinde benzeri yoktur. Bugün ilişkilerimizin bu kadar ilerlemiş olmasının mimarı olan merhum Cumhurbaşkanımız Ulu Önder Heydar Aliyev'e Allahtan rahmet diliyorum sevgi ve minnetle anıyorum" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi : "Heydar Aliyev'in adını taşıyan eğitim yuvasında buluşmamız büyük bir vizyonunun devamıdır"

Heydar Aliyev'in kararlılığı ve halkına olan sarsılmaz inancı Azerbaycan'ı bugünkü güçlü konumuna taşıdığını belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Bugün büyük bir devlet adamı, Azerbaycan'ın bağımsızlığının ve istikrarının mimarı merhum Heydar Aliyev'in doğumunun 102. yılında aziz hatırasını yad etmek üzere bir araya geldik. Hayatı boyunca ülkesinin birliği, uluslararası arenada saygın bir yer edinmesi için büyük bir mücadele vermiştir En büyük hayali büyük ve güçlü Türk Milleti olan merhum Heydar Aliyev, ömrünü bu hayali gerçekleştirmeye adamıştır. Bugün onun adını taşıyan eğitim yuvasında buluşmamız büyük bir vizyonunun devamıdır. Zamanın eskitemediği, bu coğrafyada kalıcı izler bırakan Aliyev'in mirasını yeni nesillere aktarmak istiyoruz. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerin güçlendirilmesi yolunda hizmetleri hafızalardan silinmeyecek olan Merhum Heydar Aliyev'in aziz hatırasının önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney: "Tek millet iki devlet düsturunun sonsuza dek yaşayacağına olan inancım koruyorum"

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Modern Azerbaycan devletinin kurucu lideri Heydar Aliyev'i doğumunun 102. yılında burada hep birlikte sevgiyle, rahmetle yad ediyoruz. Tek millet iki devlet düsturunun sonsuza dek yaşayacağına olan inancımı koruyorum. Sevgili gençler, gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gerekse modern Azerbaycan'ın kurucusu büyük devlet adamı Heydar Aliyev'in ideallerini yaşatmak için çok çalışmak zorundayız başka çaresi yok"

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılmasının ardından program, "Bir Ömür, Bir Millet Heydar Aliyev" oratoryo sunumu, halk oyunları gösterileri ve müzik konserleriyle devam etti. Program, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - İZMİR