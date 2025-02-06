Hibrid Enerji Üretim Sistemi Tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hibrid Enerji Üretim Sistemi Tescillendi

Hibrid Enerji Üretim Sistemi Tescillendi

Prof. Dr. Gökhan Bayar'ın geliştirdiği faydalı model, rüzgar ve güneş enerjisini birleştiriyor.

06.02.2025 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Bayar'ın buluş sahibi olduğu "Yapı Malzemesi Olarak Rüzgar Enerjisinden İçinde Bulunan Çift Yönlü Tribünler ve Yüzeyine Eklenmiş Solar Panellerle Elektrik Enerjisi Üretebilen Hibrid Cephe ve Çatı Kaplamaları Üretilmesi" başlıklı faydalı model başvurusu tescil belgesi almaya hak kazandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Bayar, "Yapı Malzemesi Olarak Rüzgar Enerjisinden İçinde Bulunan Çift Yönlü Tribünler ve Yüzeyine Eklenmiş Solar Panellerle Elektrik Enerjisi Üretebilen Hibrid Cephe ve Çatı Kaplamaları Üretilmesi" başlıklı faydalı model başvurusu ile büyük bir başarıya imza attı. Prof. Dr. Bayar'ın bu yenilikçi buluşu, tescil belgesini alarak çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümleri alanında önem teşkil edecek.

Prof. Dr. Bayar'ın geliştirdiği faydalı model, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisini birleştirerek enerji üretimini en verimli şekilde sağlayan bir sistem öneriyor. Bu sistemde, özellikle binaların çatı ve cephe kaplamalarına entegre edilebilecek çift yönlü tribünler ve güneş panelleri kullanılıyor. Çift yönlü tribünler, rüzgarın farklı yönlerinden enerji üretebilecek şekilde tasarlanmış olup bu sayede, rüzgarın her yönden esmesiyle maksimum enerji verimliliği sağlanması hedefleniyor. Solar paneller ise yüzeylerine yerleştirilerek güneş ışınlarından elektrik enerjisi üretiyor.

Bu inovasyon, enerji üretimi kapasitesi düşük olmasına rağmen, uygulama kolaylığı ve maliyet etkinliği açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Özellikle geleneksel enerji üretim yöntemlerinin yerine daha sürdürülebilir alternatiflerin aranması gereken günümüzde, bu tür hibrid sistemlerin binaların dış yüzeylerine entegre edilmesi hem enerji verimliliğini artıracak hem de enerji maliyetlerini düşürmesine katkı sağlayacağı öngörülüyor. Uygulanmasının oldukça kolay olması ve düşük maliyetle üretilebilmesi, bu sistemin en önemli avantajları olarak öne çıkıyor. Geleneksel rüzgar türbinleri ve güneş panellerinin montajı ve bakımı, büyük yatırımlar gerektirebilirken bu yeni model, binaların mevcut cephe ve çatı kaplama sistemlerine entegre edilebilir. Böylece inşaat sektörü, ek bir enerji kaynağına sahip olurken fazla yer kaplamadan ve karmaşık sistemler kullanmadan enerji üretimi gerçekleştirebilecek.

Prof. Dr. Bayar, tescillenen faydalı modelin sadece akademik alanda değil, aynı zamanda endüstriyel alanda da önemli katkılar sunacağına inandığını belirterek, "Bu yenilikçi modelin, sürdürülebilir enerji üretimi alanındaki ihtiyaçları karşılamak için büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu tür projeler, çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca nitelikli akademik çalışmalarımızda bizlere her zaman destek olan Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Prof. Dr. Gökhan Bayar'ın faydalı model başvurusunun tescillenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Üniversitemizin akademik kadrosunun gerçekleştirdiği bu tür yenilikçi ve çevre dostu projeler, sadece akademik camiada değil ilgili sektörde de büyük bir değer taşımaktadır. Prof. Dr. Gökhan Bayar'ın geliştirdiği hibrid enerji üretim sistemi, enerji verimliliği alanındaki sorunlara etkili çözümler sunacak bu model ile Mühendislik Fakültemiz, bilimsel çalışmalarında sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkelerine dayalı çözümler üretmeye devam edeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle Prof. Dr. Gökhan Bayar'ı başarısından dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, zonguldak, Teknoloji, Sağlık, Enerji, Çevre, Yerel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hibrid Enerji Üretim Sistemi Tescillendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 04:51:48. #1.13#
SON DAKİKA: Hibrid Enerji Üretim Sistemi Tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.