Hırvatistan\'a Bayraktar TB2 SİHA İhracatı

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Baykar ile Hırvatistan Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar TB2 SİHA ihracatını kapsayan tarihi anlaşma Zagreb'te imzalandı. Türk savunma sanayiinin lider platformu Bayraktar TB2, Hırvatistan'ın güvenlik güçlerinin envanterine girerek Hırvatistan semalarında görev yapacak.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı firması olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA'nın Hırvatistan'a ihracatı için tarihi bir anlaşmaya imza attı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te gerçekleşen törende, ihracat anlaşması Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından imzalandı.

NATO ve AB Ülkelerinin semalarında

Bu imza ile birlikte Bayraktar TB2'nin NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkenin daha envanterine girdi. Bu anlaşma Baykar'ın küresel liderliğini bir kez daha teyit etti. Uzmanlar tarafından muharebe sahasının doğasını değiştiren SİHA olarak tanımlanan Bayraktar TB2, Asya ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler tarafından da tercih ediliyor. Milli SİHA'lar Kasım 2024 itibariyle NATO üyesi 6 ülke ile AB üyesi 4 ülkenin envanterinde yer alarak başarıyla görevlerine devam ediyor.

1 Milyon saate bir adım daha yaklaştı

2014'te TSK envanterine giren, yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen ve dünyanın dört bir tarafında görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Eylül 2024 itibariyle 950 bin saatlik uçuş süresini başarıyla geride bıraktı. Böylece havacılık tarihimizin en uzun süre gökyüzünde kalan milli hava aracı Bayraktar TB2 oldu.

Rekorların sahibi

Havacılık tarihimizin önemli rekorlarının sahibi olan Bayraktar TB2, 27 bin 30 feet ile kendi sınıfında Türkiye irtifa rekoru kırdı. Milli SİHA, 16 Temmuz 2019'da Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak başka bir rekora imza attı.

Dünya Havacılığında bir ilk: Fıçı Tonosu Atan Siha

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan milli SİHA Bayraktar TB2, 31 Mayıs 2024'te gerçekleştirdiği test uçuşlarında otonom fıçı tonosu manevrasını başarıyla gerçekleştiren dünya üzerindeki ilk ve tek SİHA olarak havacılık tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Savaş jetlerinin önemli kaçış manevralarından biri olan fıçı tonosu, şimdiye kadar dünya üzerinde hiçbir SİHA tarafından başarılamadı.

Karabağ Kahramanı

Bayraktar TB2 SİHA'lar Türkiye'nin terörle mücadelesinde üstlendiği kritik rollerin yanı sıra görev aldığı uluslararası operasyonlarda da üstün performanslarıyla kendilerini kanıtladı. Milli SİHA'lar, farklı coğrafyalarda görev aldığı çatışma ve savaşların yanı sıra 30 yıllık Karabağ işgalinin sona erdirilmesinde de kilit rol oynadı.

Depremlerden Orman yangınlarıyla mücadeleye

Milli SİHA'lar güvenlik görevlerinin yanında deprem ve sel gibi felaketler, arama kurtarma operasyonları, düzensiz göç takibi ve orman yangınlarıyla mücadele gibi sivil görevlerde de etkin rol alıyor. 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde görev alan Bayraktar TB2 İHA'lar, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2417 saat 6 dakika uçarak görev icra etti. Bu kapsamda toplamda 8'i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli toplam 42 Bayraktar TB2 görev aldı. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ise 2020 ile 2024 yılları arasında toplam 4091 yangın Bayraktar TB2 İHA'lar tarafından ilk anda tespit edilerek büyümeden söndürüldü.

İhracat Şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı firması olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97.5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke ile olmak üzere toplam 35 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. - İSTANBUL