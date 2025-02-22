Hizmet-İş Sendikası\'ndan Ağrı Belediyesi\'ne Eylem

Yerel

Hizmet-İş Sendikası Ağrı Şubesi, Ağrı Belediyesi tarafından işten çıkarılan 50 işçinin mahkeme kararına rağmen işe geri alınmamasına tepki göstererek belediye önünde eylem başlattı.

Ağrı Belediyesi önünde toplanan işçiler, ellerinde "Hani nerede verdiğin sözler Hazal abla", "Ağrı'nın kışı sert, direnişimiz daha sert", "Ekmeğime uzanan eller kırılsın", "İşçi-sendika omuz omuza" ve "Ağrı'da kar erir, zulüm de eriyecek" yazılı pankartlar taşıdı. Hizmet-İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Emrah Aslan, burada yaptığı basın açıklamasında, mahkeme kararıyla işe dönüş hakkı kazanan işçilerin hukuksuz bir şekilde işlerine geri alınmadığını belirtti.

"1 yıldır üyelerimizin yanındayız"

Aslan, yerel seçimlerin ardından 50 sendika üyesinin hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını ifade ederek, "Hiçbir neden gösterilmeden kısa bir mesajla SGK'dan iş düşürülmesi yapılan 50 üyemizin haklarını savunmak için bugün buradayız. Sendika olarak 1 yıldır işçilerin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi. Belediye yönetimine çağrıda bulunan Aslan, "İşten çıkarılan üyelerimizin bir an önce işe geri alınmasını, ayrıca 585 üyemizin 1 yıldır eksik yatırılan ücretlerinin ödenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Direniş çadırı kurulacak"

Belediye önündeki eylemlerinin süreceğini belirten Aslan, 24 Şubat Pazartesi günü itibarıyla belediye önünde direniş çadırı kuracaklarını ve işçiler işe alınana kadar buradan ayrılmayacaklarını söyledi. Eylemde yer alan işçiler, belediye yönetimine tepki göstererek, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. - AĞRI