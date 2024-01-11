Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı: Emekliler Arasındaki Adaletsizlik Kaldırılmalı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, emekliler arasındaki adaletsizliğin kaldırılması gerektiğini söyledi. 17 bin lira olarak belirlenen asgari ücretin eridiğine dikkat çeken Zararsız, "Asgari ücret yüzde 50, yüzde 49 arttı gözüküyor ama öyle olmadı. Altı aya bölündüğü zaman bu yüzde 24,5 gibi bir artış oluştu" dedi.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Yozgat'ta yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi, sendikal çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. "Memur emeklisi enflasyon farkı yüzde 49, emekliler de yüzde 37 alıyor" diyen Zararsız, "Şu anda bu bir adaletsizlik, bunun ikisinin de bir olması gerekiyor. Bu olacak, düzelecek, bu yanlış, adaletli olması lazım. Yasada şu var; memur emeklileri toplu iş sözleşmesinden yararlanıyor ama işçi emekli olduğu zaman yararlanamıyor. Bununla ilgili de Hak-İş olarak bir sendika kurduk, onunla ilgili de çalışmamız olacak" diye konuştu.

"MEMUR EMEKLİSİ İLE İŞÇİ EMEKLİLERİ ARASINDA UÇURUM OLUŞTU"

Ferman Zararsız, şöyle konuştu:

"Şu anda ciddi manada memur emeklisi ile işçi emeklileri arasında uçurum oluştu. Bunun dengelenmesi için bizim bir çalışmamız var, emekçilerin, emeklilerin durumu çok vahim bir durumda. Bununla ilgili memur emeklisi toplu iş sözleşmeden sendikal haklardan yararlanıyor ama işçi ve Bağ-Kur emeklisi yararlanmıyor. Bu da bir adaletsizlik, bunda bir haksızlık var, bunlarla ilgili bir çalışmamız var. En düşük emekli maaşı asgari ücretli maaşı olması gerekiyor. Daha önce asgari ücretin altında hiçbir emekli maaşı yoktu. Hep asgari ücretin bir tık üzerindeydi. Şu anda en düşük emekli maaşı asgari ücretli kadar olması gerekir düşüncesindeyiz."

Zararsız, vergi diliminin yüzde 15'e sabitlemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Ciddi manada işçi ve memurun vergileri çok yüksek, bununla ilgili yüzde 15 vergi dilimi olursa en azından işçi alacağı maaşı bilir. İşçi diyelim ki 30 lira maaş alır, 25 lira maaş alır, mesai yaptığı zaman otomatikman 4 bin lirası vergiye gidiyor ama bu vergi dilimi yüzde 15'e sabitlenirse işçi alacağını bilir. O şekilde bir çalışmamız var" ifadelerini kullandı.

"YEDİNCİ AYDA TEKRAR ASGARİ ÜCRET GÜNCELLEMESİ GEREKLİ"

Zararsız, "Asgari ücretin yapılması olumluydu ama şu andan itibaren 17 bin lira asgari ücret eridi. Şu anda tekrar bir 7'nci ayda bu asgari ücretin tekrar bir gündeme gelinmesi lazım. Asgari ücret yüzde 50, yüzde 49 arttı gözüküyor ama öyle olmadı. Altı aya bölündüğü zaman bu yüzde 24,5 gibi bir artış oluştu. Bununla ilgili de ciddi manada bir çalışmamız olması gerekiyor. 7'nci ayda tekrar asgari ücret güncellemesi gerekli düşüncesindeyiz" dedi.