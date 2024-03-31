Hocalı Katliamı Kurbanlarından 2 Azerbaycanlıya Ait Kalıntılar Bulundu

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Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde Ermenilerin katlettiği 2 Azerbaycanlıya ait kalıntılar bulundu. Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar Devlet Komisyonu Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Eldar Samedov yaptığı açıklamada, "Topraklarımız işgalden kurtarıldıktan en az 500 kişinin bulunduğu 16 toplu mezar belirledik" dedi.

Ermenistan güçleri tarafından 1. Karabağ Savaşı'nda Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden Azerbaycanlıların izleri birer birer bulunuyor. Azerbaycan'ın Hocalı ilinin Galaderesi köyünde bulunan su deposunun yakınında yürütülen kazı çalışmalarında Ermeniler tarafından katledilen Azerbaycanlılara ait kemik parçaları bulundu. Alanda yapılan çalışmalar sonucunda kalıntıların en az 3 kişiye ait olduğu belirlendi.

500'den fazla kayıp kişiye ait kalıntılar tespit edildi

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar Devlet Komisyonu Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Eldar Samedov Azerbaycan'ın Hocalı ilinin Galaderesi köyünde bulunan toplu mezarda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "İlk tespitlere göre 3 kişiye ait olan kemik parçaları bulduk. Bölgede uzmanlarla birlikte değerlendirmede yaptıktan sonra kazma çalışmalarına devam edeceğiz. Topraklarımız işgalden kurtarıldıktan sonra 500'den fazla kayıp kişiye ait olan 16 toplu mezarlık belirledik. Aldığımız örneklerde yapılan incelemeler sonucunda 107 kişinin kimliğini tespit ettik. Bu 107 kişiden 34'ü ailelerine teslim edildi. Geri kalan 73 kişinin kalıntılarının ise ailelerine teslim edilme süreci devam ediyor. Gerekli prosedürlerin ardından onlar da ailelerine teslim edilecek. Bölgede arama faaliyetlerinin sürdürüyoruz" diye konuştu.

Hocalı katliamı

26 Şubat 1992 tarihinde Rusya'nın desteğini alan Ermeni güçleri, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Hocalı kasabasında Azerbaycanlı sivilleri toplu şekilde katletmişti. Hocalı'da 106'sı kadın, 70'i yaşlı ve 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkü katledilirken, 150 kişi kaybolmuş, 487 kişi de ağır yaralanmıştı. Bin 275 kişi ise Ermeni güçler tarafından esir alınmış, naaşlar üzerinde yapılan incelemelerde ise insanların yakıldığı, gözlerinin oyulduğu ve başlarının kesildiği ortaya çıkmıştı. - HOCALI