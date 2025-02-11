Hollandalı İş Adamından Engellilere Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hollandalı İş Adamından Engellilere Destek

Geniş Video İzle

Ronn Gazelle, Kırıkkale'de 6 engelli bireye elektrikli sandalye hediye etti, daha fazlasını vaat etti.

11.02.2025 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollandalı iş adamı il il geziyor, engelli bireylere elektrikli sandalye hediye ediyor

KIRIKKALE - Hollanda'dan gelen bir iş adamı, Kırıkkale'de 6 özel bireye fonksiyonel elektrikli sandalye hediye etti.

Hollanda'dan gelen iş adamı Ronn Gazelle, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Türkiye genelinde özel bireylere fonksiyonel elektrikli sandalye hediye ediyor. Kırıkkale'yi de ziyaret eden 6 özel bireye fonksiyonel elektrikli sandalye teslim etti. Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen programda, özel bireyler çeşitli gösteriler sundu. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından da özel bireyler için Barış Manço'nun eserleri seslendirildi.

İş adamı Gazelle, Kırıkkale'de ihtiyacı olan bireyler için 45 adet daha fonksiyonel elektrikli sandalye sözü verdi. Destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Gazelle, "Elektrikli sandalyelerin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşması bizler için onur verici. Sivas, Malatya ve birçok ilde bu çalışmaları yaptık. Kırıkkale de bunlardan biri. Bu konuda çok mutluyum" dedi.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ise projenin önemine dikkat çekerek, Gazelle'in duyarlılığının engelleri aşma noktasında örnek teşkil ettiğini söyledi. Güney, "Sayın Gazelle, engelleri aşmanın, farklılıkları kucaklamanın ve herkesin eşit şekilde katılabildiği bir dünya için birlikte hareket etmenin değerini bir kez daha vurgulamıştır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Hollanda, Türkiye, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hollandalı İş Adamından Engellilere Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
21:09 Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek
21:04 Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş’tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:38 Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi Kız kardeşler yeniden tutuklandı Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi! Kız kardeşler yeniden tutuklandı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
20:23 Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 16:47:23. #1.11#
SON DAKİKA: Hollandalı İş Adamından Engellilere Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.