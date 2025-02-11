Hollandalı İş Adamından Engellilere Destek

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Hollandalı iş adamı il il geziyor, engelli bireylere elektrikli sandalye hediye ediyor

KIRIKKALE - Hollanda'dan gelen bir iş adamı, Kırıkkale'de 6 özel bireye fonksiyonel elektrikli sandalye hediye etti.

Hollanda'dan gelen iş adamı Ronn Gazelle, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Türkiye genelinde özel bireylere fonksiyonel elektrikli sandalye hediye ediyor. Kırıkkale'yi de ziyaret eden 6 özel bireye fonksiyonel elektrikli sandalye teslim etti. Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen programda, özel bireyler çeşitli gösteriler sundu. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından da özel bireyler için Barış Manço'nun eserleri seslendirildi.

İş adamı Gazelle, Kırıkkale'de ihtiyacı olan bireyler için 45 adet daha fonksiyonel elektrikli sandalye sözü verdi. Destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Gazelle, "Elektrikli sandalyelerin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşması bizler için onur verici. Sivas, Malatya ve birçok ilde bu çalışmaları yaptık. Kırıkkale de bunlardan biri. Bu konuda çok mutluyum" dedi.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ise projenin önemine dikkat çekerek, Gazelle'in duyarlılığının engelleri aşma noktasında örnek teşkil ettiğini söyledi. Güney, "Sayın Gazelle, engelleri aşmanın, farklılıkları kucaklamanın ve herkesin eşit şekilde katılabildiği bir dünya için birlikte hareket etmenin değerini bir kez daha vurgulamıştır" diye konuştu.