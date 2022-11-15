İstanbul'a gelen Hollywood yıldızı Ron Smoorenburg'den Türk halkına mesaj: Acınızzı paylaşıyorum

Jackie Chan ile çektiği filmlerle ünlenen ve Hollywood'ta dövüş sahnelerinin vazgeçilmez ismi olan Ron Smoorenburg, tedavi için İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelmek için can attığını söyleyen ünlü oyuncu, Türk halkının acısını paylaştığını ifade etti.

Dünya genelinde gişe rekoru kıran köpek balığı MEG filminin 2. serisinde Jason Statham ile birlikte rol Alan Ron, saçları için İstanbul'a doktor Berkant Dural'a geldi. "FİLMLERDE YER BULAMIYORUM" Filmin çekimlerini tamamlayan Ron Smoorenburg geçirdiği 10 operasyondan sonra sıkıntılı süreç yaşadığını ve bu konuda artık iyileşmek istediğini belirtti. Dural, Hollywood'da bir çok ismin saç sorunları nedeniyle filmlerde yer bulamadığını anlattı. "TÜRK HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUM" Tedavi sonrası İstanbul'u da gezecek olan Ron Smoorenburg, her defasında İstanbul'a gelmek için can attığını söyledi. Geçtiğimiz gün İstiklal Caddesinde yaşanan hain saldırıya çok üzüldüğünü belirterek terörün yeri, zamanı, ırkı, cinsi olmadığını, Türk halkının acısını paylaştığını belirtti.

Kaynak: İHA

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