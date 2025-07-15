Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek\'in Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Cavide Ayşe Kepenek, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in 96 yaşındaki annesi Cavide Ayşe Kepenek, bir süredir yaşlılığa bağlı sebeplerle tedavi görüyordu. Denizli Özel Egekent Hastanesinde tedavi altında tutulan anne Kepenek, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Başkan Kepenek'in annesi Cavide Ayşe Kepenek'in cenazesi, Çarşı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Honaz Asri Mezarlıkta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Başkan Kepenek, cenaze töreninde kendisini yalnız bırakmayan protokol üyeleri, iş ve siyaset dünyasından isimlerin taziye dileklerini kabul etti. Törene Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun,, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Mahmud Güngör, Honaz İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Harun Özdemir, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile ailenin yakınları katıldı.

Yaşadığı acı kaybından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımlayan Başkan Kepenek, "Canım anam Cavide Ayşe Kepenek'i maalesef kaybettik. Mekanın cennet olsun güzel anam" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ